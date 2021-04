Gigantyczny pożar w Petersburgu. Z płomieniami walczyły setki strażaków. Jedna osoba zginęła [VIDEO/FOTO]

Pożar wybuchł w poniedziałek około godziny 12:30 czasu lokalnego i szybko rozprzestrzenił się na wszystkie sześć pięter budynku Newskiej Manufaktury. Ewakuowanych zostało 40 osób. Według Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych akcję koordynowały służby gazowo-dymowe, bo doszło do dużej emisji spalin.

Silne wiatry utrudniały zdławienie płomieni, a kłęby dymy unosiły się nad całym miastem.

The ministry said that the fire had broken out over several floors of the red-brick Nevskaya Manufaktura building on the Oktyabrskaya Embankment of the Neva River.https://t.co/Z0xOIvXKiN

— Dawn.com (@dawn_com) April 13, 2021