Nagłe załamanie pogody! Szykujcie ciepłe kurtki, bo wraca zima [PROGNOZA]

Po kilku cieplejszych dniach znów wraca zimno. Nad Polskę nadciąga Niż Genueński. W wielu miejscach spadnie śnieg.

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na Pomorzu, a także w woj. zachodniopomorskim i lubuskim należy spodziewać się przymrozków. Miejscami na wskazanym obszarze prognozowany jest spadek temperatury powietrza do -1 st., przy gruncie do -3 st. C.

Z kolei w Małopolsce, na Śląsku, a także na południu woj. opolskiego, dolnośląskiego i świętokrzyskiego popada śnieg. Intensywnie opady śniegu prognozowane są jednak tylko na południu Małopolski.

Mogą one powodować miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 do 30 cm. W pozostałych miejscach, gdzie prognozowane są opady, będzie od 5 do 10 cm białego puchu.

Aktualizacja ostrzeżeń meteo. 🌨️Opady śniegu wystąpią również w woj. opolskim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. W rejonach górskich i podgórskich opady mogą być intensywne.

❄️Przymrozki na północnym-zachodzie kraju. Aktualne ostrzeżenia:

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 12, 2021

Trzydniowa prognoza pogody

Za powrót zimowej aury odpowiadać będzie Niż Genueński. Od zachodu wkroczy do nas strefa frontu chłodnego.

Załamanie pogody‼

Od wtorku powrót zimowej aury. Sprawcą będzie Niż Genueński. ❄

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 11, 2021

We wtorek (13 kwietnia) na południu kraju dominować będzie zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śnieg – w rejonach podgórskich przybędzie go o 10-20 cm, a w górach do 25 cm. W całym kraju będzie chłodno, a temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na południu do 10 st. C na zachodzie.

W środę i czwartek w całym kraju zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Polsce południowo-wschodniej opady śniegu. Temperatura powietrza spadnie nocą do -3 st. C, a w dzień nie przekroczy 10 st. C. Wzrośnie też prędkość i porywistość północnego wiatru; w porywach osiągać może do 60 km/h.

Kiedy cieplej?

W piątek i sobotę panujący w Polsce niż odsunie się na wschód, co przyniesie poprawę pogody na północy kraju i wzrost temperatury powietrza do 14 st. C, choć na południu nadal może być pochmurno i deszczowo. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu przejdą w sobotę w deszcz i stopniowo będą zanikać. Temperatura powietrza wzrośnie do 7 st. C.

W niedzielę poprawę pogody przyniesie wyż znad Skandynawii. W całym kraju będzie słonecznie i bez opadów, a temperatura powietrza kształtować się będzie od 8 st. C na Podhalu do 15 st. C na Mazurach i Kujawach.