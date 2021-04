Niemcy. Sąd wydał wyrok ws. dwóch uczniów: „Maseczki są bezużyteczne.” Rządzący w panice

Sąd w niemieckim Weimarze orzekł w sprawie dwóch uczniów, że nie mogą być zmuszani do noszenia maseczek w szkole i do bycia ciągle poddawanymi testom. Wyrok wywołał panikę u władz landu. Sędzia uważa, że maseczki są bezużyteczne, a testy niewłaściwe – informują niemieckie media.

– Koniec z maseczkami, testami na obecność koronawirusa i dystansem dla uczniów dwóch szkół w Weimarze. Tak wynika z postanowienia sądu okręgowego w tym mieście – pisze dziennik „Berliner Zeitung”.

Przyczyną postępowania sądowego był wniosek matki dwóch chłopców, która uważała, że dobro dzieci jest zagrożone.

Sąd okręgowy wydał tymczasowy nakaz, który uniemożliwił przymusowe noszenie maseczek w dwóch szkołach w Weimarze. Na poparcie swojego orzeczenia, sędzia powiedział, że „obowiązkowe noszenie maseczki, minimalne odstępy i szybkie testy w szkołach stanowią ryzyko dla psychicznego, fizycznego lub emocjonalnego dobra dziecka”.

Zakaz dotyczy również przeprowadzania szybkich testów.

Ministerstwo Edukacji Turyngii zareagowało na orzeczenie sądu okręgowego w Weimarze stwierdzeniem, że jest wątpliwe, czy ta decyzja ma w ogóle jakikolwiek skutek prawny z powodu wielu niespójności – informuje stacja MDR.

W każdym razie dotyczyła ona tylko dwójki dzieci, których matka wystąpiła do sądu. Sąd mógł podejmować decyzje – jeśli w ogóle – tylko w stosunku do osób uczestniczących w postępowaniu, czyli nie w stosunku do innych dzieci.

Według Ministerstwa Edukacji, decyzja sądu okręgowego w Weimarze nie ma wpływu na obowiązujące w szkołach Turyngii zasady. W obu szkołach w Weimarze i w całej Turyngii obowiązują „niezmienione” środki „kontroli” zakażeń.

Ministerstwo twierdzi, że sąd rodzinny w Weimarze nie jest właściwy do badania reżimu sanitarnego zaprowadzanego przez władze landów, czy federalne środków kontroli zakażeń lub rozporządzeń prawnych rządu krajowego. Mają zajmować się tym sądy administracyjne. Postanowienie blokujące zaprowadzanie sanitarnego reżimu powinno być teraz rozpatrzone przez sąd wyższej instancji.