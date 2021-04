Nowa szczepionka jedzie do Polski. Producent zapewnia, że wystarczy jedna dawka

W poniedziałek firma Johnson & Johnson rozpoczęła dostawy swojej szczepionki przeciw Covid-19 do krajów członkowskich Unii Europejskiej. W najbliższych dniach 120 tys. dawek preparatu ma trafić do Polski.

„To dobra wiadomość. Pomoże to przyspieszyć dostęp obywateli do szczepień i zapewni, że do lata osiągniemy nasz cel, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji (Wspólnoty)” – napisała na Twitterze Stella Kyriakides, komisarz UE ds. zdrowia.

W odróżnieniu od trzech pozostałych zatwierdzonych w UE szczepionek przeciw Covid-19, opracowanych przez koncerny: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca, w przypadku Johnson & Johnson do uzyskania odporności wystarcza jedna dawka.

Preparat nie musi też być przechowywany w zamrażarce – można go trzymać do trzech miesięcy w zwykłej lodówce. Zgodnie z kontraktem J&J ma dostarczyć do UE w II kwartale br. 55 mln dawek swojej szczepionki.

W pierwszej „transzy”, w ramach redystrybuowania szczepionek przez UE, do Polski trafi 120 tys. dawek preparatu Johnson & Johnson. Według zapowiedzi Michała Dworczyka, głównej twarzy Narodowego Programu Szczepień, stanie się to w najbliższą środę, 14 kwietnia.

Do końca kwietnia do Polski ma trafić 300 tysięcy szczepionek J&J. Szczepionka ta jest już podawana w Stanach Zjednoczonych i RPA oraz została zatwierdzona w Kanadzie.

Dowrczyk zapowiedział, że w pierwszej kolejności szczepionka Johnson & Johnson trafi do zespołów wyjazdowych, które szczepią osoby w ich domach ze względu na to, że nie mogą one samodzielnie dotrzeć do punktów szczepień. Jak dodał, chodzi też o to, by zespół, który szczepi takie osoby nie musiał dwa razy wyjeżdżać do jednego pacjenta.

Szczepionka Jonhson & Johnson – specyfika

Szczepionka o nazwie Janssen COVID-19 Vaccine opracowana przez firmę Janssen Pharmaceutica NV, która należy do grupy Johnson&Johnson, została dopuszczona 11 marca warunkowo do obrotu na rynku UE.

To czwarty preparat przeciw COVID-19 i drugi w technologii wektorowej, obok szczepionki firmy AstraZeneca. W Polsce szczepi się w tej chwili trzema dwudawkowymi preparatami firm: Pfizer, Moderny (mRNA) i właśnie preparatem AstraZeneca.

Szczepionkę Janssen COVID-19 Vaccine można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez trzy miesiące. Podawana jest domięśniowo.

Szczepionka opiera się na niezdolnym do replikacji adenowirusie – Ad26. Według zapewnień producenta, jest on nośnikiem materiału genetycznego, pod wpływem którego komórki zaszczepionej osoby zaczynają wytwarzać białko wypustkowe (białko kolca, białko S) wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. Reagując na białko wirusa, organizm wytwarza odporność. Samo białko nie jest wirusem SARS-CoV-2, nie może więc spowodować choroby.