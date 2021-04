Teksas: Strzelanina w szkole w Knoxville. Nie żyje uzbrojony uczeń [VIDEO]

Zgodnie z oświadczeniem policji po godzinie 15 czasu lokalnego funkcjonariusze wkroczyli do szkoły Austin-East Magnet High School, gdzie znajdował się uzbrojony mężczyzna. Policjanci znaleźli go w łazience. Wtedy agresor oddał strzał w kierunku jednego z nich.

W wymianie ognia zginął uzbrojony uczeń, a funkcjonariusz został ranny, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu zdarzenia aresztowano jedną osobę, ale jest to podobno tylko świadek zdarzenia – informują amerykańskie media.

America is the only high income country where getting back to normal after a pandemic means shootings resume in places where we should be and feel safe – like inside schools.

