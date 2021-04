Ubogacanie Danii. Co czwarty gwałciciel jest imigrantem

W ciągu ostatnich 8 lat liczba gwałtów dokonywanych w Danii podwoiła się. Co czwarty gwałciciel jest imigrantem.

Według danych duńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2020 r. w tym kraju postawiono 987 zarzutów o gwałt, ponad dwukrotnie więcej niż w 2012 r. W tym samym okresie wydano 217 faktycznych wyroków skazujących – w porównaniu ze 132 w 2012 r. Spośród skazanych gwałcicieli pięćdziesięciu trzech, a więc 25 procent, to imigranci,

– Bardzo poważnie traktuję te dane ponieważ gwałt to odrażająca zbrodnia – mówi minister sprawiedliwości Nick Hækkerup w rozmowie z dziennikiem BT. – Zdecydowana większość gwałtów nie jest ścigana. Według doniesień w Danii rocznie gwałconych jest około 4700 mężczyzn, kobiet i dzieci.

Dane rządowe pokazują również, że prawie jedna czwarta wszystkich osób faktycznie skazanych za gwałt w 2020 r. to migranci, przy czym największą liczbę cudzoziemców skazanych za gwałt w tym roku stanowili Syryjczycy, a następnie obywatele tureccy i bezpaństwowcy.

– Liczby wyraźnie pokazują, że mamy problem z pochodzeniem etnicznym, gdy stosunkowo duży odsetek cudzoziemców skazanych jest za gwałt, podobnie jak mamy oczywisty problem, gdy ponad połowa osadzonych w krajowych więzieniach i aresztach śledczych to imigranci, pochodzą z rodzin imigrantów, lub są obcokrajowcami – powiedział minister Hækkerup.

Dane liczbowe dotyczące przestępczości w porównaniu z danymi dotyczącymi imigracji pokazują charakterystyczne wzorce. Największa grupę imigrantów stanowią Polacy. Drugą co do wielkości grupą są Syryjczycy. Jednak to oni statystycznie aż 9 razy więcej niż Polacy skazywani są za gwałty.

Statystyki pojawiły się miesiące po tym, jak premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła, że ​​jej rząd będzie robił więcej, aby rozprawić się z przestępstwami popełnianymi przez młodych imigrantów spoza Zachodu.

– Jeden na pięciu młodych mężczyzn pochodzenia niezachodniego urodzonych w 1997 roku złamał kodeks karny przed ukończeniem 21. roku życia – poinformowała premier.