Czy to było UFO? Pentagon potwierdza prawdziwość kolejnych nagrań dziwnych obiektów i zapowiada nowe raporty [VIDEO]

Rzecznik Departamentu Obrony USA Susan Gough potwierdziła, że ​​kolejne obserwacje UFO zostały udokumentowane dwa lata temu przez personel US Navy u wybrzeży Kalifornii. Dziwne nagranie, które wyciekło, jest badane przez grupę zadaniową niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP), która jest częścią Biura Wywiadu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Grupa Robocza UAP zbiera raporty i obserwacje niezidentyfikowanych zjawisk, aby ujawnić je w raporcie, który w czerwcu ma być przedstawiony Kongresowi. Raport ma dotyczyć nie tylko ostatnich incydentów, ale ustaleń dotyczących obecności UFO, czy „kontaktu z kosmicznymi przybyszami”.

Dwa obiekty miały się pojawić nad czterema okrętami Marynarki Wojennej w 2019 roku, u wybrzeży Kalifornii, a zdjęcia zrobiono z pokładu niszczyciela USS Russell. Nagrania wyciekły i w mediach społecznościowych opublikowali je filmowiec Jeremy Corbell oraz dziennikarz śledczy George Knapp. Na jednym filmie można zobaczyć trójkątny lub w kształcie piramidy obiekt, lecący po niebie w środku nocy.

„Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych fotografowała i filmowała zaawansowane technicznie maszyny transmedialne (mogące poruszać się w wodzie i w powietrzu – przyp. red) UFO w kształcie „piramidy” i „kuliste” – oto ten materiał filmowy” – napisał filmowiec na Twitterze i opublikował jedno z nagrań.

Badaniem tych nagrań zajmuje się specjalna grupa będąca częścią Biura Wywiadu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Autentyczność nagrań została potwierdzona, co nie oznacza, że wiadomo co się na nich znalazło: UFO, czy np. jakieś chińskie, albo rosyjskie wywiadowcze „cuda techniki”. Specjalna grupa ma zbadać też, czy tacy globalni rywale jak Chiny czy Rosja, nie dokonali jakiegoś skoku w technologii lotniczej. Wcześniej rejestrowane obiekty monitorowane przez samoloty amerykańskie wykonywały manewry znacznie przekraczające możliwości jakiegokolwiek amerykańskiej maszyny.

Żadne szczegóły dotyczące prac powołanej w Departamencie Obrony i Pentagonie komórki nie zostały podane do opinii publicznej. Jednak sam fakt utworzenia specjalnej grupy zadaniowej świadczy o tym, że sprawa niezidentyfikowanych obiektów latających traktowana jest bardzo poważnie.

Nagrania z 2019 roku nie są jednymi z wielu, które pojawiły się w ostatnich latach, i którymi zajmuje się Pentagon. Raport z marca 2014 roku donosi, że nieznany obiekt „był mały, mniej więcej wielkości walizki i miał kolor srebrny”. Minął amerykański samolot F-18 w odległości ok. 300 metrów. Pilot nie był w stanie go zidentyfikować, a obiekt szybko i bezpowrotnie zniknął z jego pola widzenia.

Raport opisujący incydent z listopada 2013 roku mówi o małym, białym obiekcie o rozpiętości skrzydeł ok. 1,5 m i bez żadnych charakterystycznych znaków. W dokumentach, do których dostęp uzyskały amerykańskie media, niezidentyfikowane obiekty nazywane są „bezzałogowymi obiektami lotniczymi” (ang. Unmanned Aerial Systems), co ma określać drona.

Po odnotowaniu jednego z incydentów – jak głosi jeden z raportów – wojsko kontaktowało się z właścicielami bezzałogowych dronów. Nie znaleziono nikogo, kto dysponowałby tak zaawansowanych sprzętem. Istnieje również możliwość, iż tajemnicze obiekty mogły być obsługiwane przez wojsko Rosji czy Chin w trakcie operacji wywiadowczych na terenie USA.

Marynarka wojenna USA ostrzega, że dla samolotów wojskowych drony mogą „stanowić większe zagrożenie” niż większe obiekty, gdyż „są gorzej widoczne zarówno przez ludzkie oko, jak i radary”.

Początkowo termin UFO oznaczał niezidentyfikowany obiekt latający, teraz zaś statek powietrzny pozaziemskiej cywilizacji, dlatego tez używane jest nowe określenie UAP, dla obiektów nieznanego pochodzenia.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.

