Królik gigant porwany. Potężny Darius ma 129 centymetrów długości [FOTO]

Darius to najdłuższy królik na świecie. Ma aż 129 centymetrów długości i waży około 20 kilogramów.

Gigant ma olbrzymie uszy i dużo futra. Niestety, Darius zniknął, a zrozpaczona właścicielka tytana szuka pomocy.

Angielska policja poinformowała, że najdłuższy na świecie królik został skradziony z zagrody w ogrodzie swojego właściciela w niedzielę 11 kwietnia wieczorem. Śledczy z Stoulton proszą o udzielenie wskazówek, które pomogą w odnalezieniu wielkiego królika.

Annette Edwards, właścicielka Dariusa jest zrozpaczona. Za pośrednictwem Twittera wezwała sprawców do zwrotu Dariusa i zaoferowała nagrodę w wysokości 1000 funtów za pomoc w odnalezieniu królika.

Teraz zdecydowała się podwyższyć nagrodę. Obecnie wynosi ona już 2000 funtów.

„Darius jest za stary, by stać się czyimś zwierzęciem hodowlanym” – powiedziała Edwards. „Proszę więc oddać go z powrotem” – dodała.

Look at my lovely big ears pic.twitter.com/Xv8bllQ1dC

— Annette Edwards (@maycats56) September 7, 2018