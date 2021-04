Książę Filip przed śmiercią był załamany wywiadem Meghan Markle z Oprah Winfrey. Nazwał go „szaleństwem”

9 kwietnia w wieku 99 lat zmarł książę Filip. Jak się okazuje, przed śmiercią zobaczył wywiad księcia Harry’ego i Meghan Markle z Oprah Winfrey.

I nie był nim zachwycony. Mąż królowej Elżbiety II uważał, że to „szaleństwo” i „nic dobrego z tego nie wyniknie”

Przypomnijmy: para mówiła m.in. o pojawiających się rasistowskich komentarzach na temat koloru skóry małego Archiego. Sama Markle mierzyła się z problemami psychicznymi oraz myślami samobójczymi.

„Poruszone kwestie, szczególnie te dotyczące rasy, są niepokojące. Choć wspomnienia niektórych rozmów mogą się różnić, wciąż są traktowane bardzo poważnie i zostaną omówione prywatnie w rodzinie. Harry, Meghan i Archie zawsze będą ukochanymi członkami rodziny” – napisano w oficjalnym komunikacie pałacu Buckingham.

Już wtedy wiele osób martwiło się, że kontrowersyjny wywiad i medialny chaos źle wpłynie na zdrowie księcia Filipa. 99-latek przebywał wówczas w szpitalu.

Prince Philip thought Meghan & Harry’s interview with Oprah Winfrey was ‘madness’ & ‘no good would come of it’. He also thought his grandson’s decision to step back from being a senior royal was not 'the right thing' to do for the country or themselves. https://t.co/ezyWjbbTmh

