Niedzielski nie będzie miał większej władzy? PiS przegrało głosowanie. Wyłamało się dwóch polityków

Wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu zgłosili posłowie opozycji. Został on przyjęty. Za wnioskiem głosowało 20 posłów, przeciw 18, nikt się nie wstrzymał.

Chodzi o tzw. plany siedmioletnie w służbie ochrony zdrowia. Według ministerstwa zdrowia zmiany miały usprawnić tworzenie i wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych na poziomie kraju i województw.

Wielu zarzucało, że w rzeczywistości chodzi o centralizację służby ochrony zdrowia. Projekt daje zdecydowanie większe uprawnienia ministrowi zdrowia, a marginalizuje rolę samorządów.

Jednym z krytyków proponowanych przez ministerstwo rozwiązań był Andrzej Sośnierz z Porozumienia Jarosława Gowina.

– Od początku krytykowałem ten projekt. Opiera się na mapach potrzeb zdrowotnych, które wcale nie przedstawiają rzeczywistych potrzeb zdrowotnych, tylko opisują, jakie zasoby mamy w systemie opieki zdrowotnej. Wprowadza centralne planowanie, które już w czasach komuny się nie sprawdziło – mówił Sośnierz w rozmowie z „GW’.

Ci z PO wyjaśnili dlaczego projekt rządu jest do d***, ci z PiS wyjaśnili dlaczego uwagi PO są do kosza, po czym WCzc.Andrzej Sośnierz (Porozumienie, Śląsk) wyjawił, dlaczego projekt w ogóle nie nadaje się do dyskusji. Dyskusja, oczywiście, trwała… O! Obaliliśmy projekt 20:18!! pic.twitter.com/qg2bJ5DOZD

— Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) April 13, 2021