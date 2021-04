Obostrzenia znowu przedłużone! Hotele i gastronomia zamknięte na majówkę. Oto szczegóły

Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń o tydzień – poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Jednocześnie dodał, że hotele i gastronomia pozostają w lockdownie o dwa tygodnie dłużej, a żłobki, przedszkola oraz sport amatorski na świeżym powietrzu o tydzień krócej.

Większość obowiązujących obostrzeń, restrykcji, nakazów i zakazów, wprowadzonych 27 marca na dwa tygodnie, będzie obowiązywać co najmniej – do 25 kwietnia.

W kwestii hoteli i gastronomii Niedzielski od razu zaznaczył, że obostrzenia zostają przedłużone co najmniej do 3 maja. Po to, aby majówkę Polacy spędzili w domach.

Obostrzenia obowiązujące do 18 kwietnia

Krótszy lockdown będzie natomiast obowiązywał w żłobkach, przedszkolach oraz sporcie amatorskim uprawianym na świeżym powietrzu.

Od 19 kwietnia rodzice ponownie mogą posyłać najmłodsze pociechy do żłobków i przedszkoli. Rząd dopuszcza także uprawianie sportu amatorskiego, ale wyłącznie na świeżym powietrzu – do 25 osób.

Przedłużone obostrzenia do 25 kwietnia

Co najmniej do 25 kwietnia będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami do remontu i meblami w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m kwadratowych.

Przedłużono zakaz działalności salonów fryzjerskich i urody, salonów kosmetycznych, studiów tatuażu oraz piercingu.

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują limity osób: 1 osoba na 15 m kw. – w sklepach do 100 mkw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw.

Ograniczenie do 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Wszelkie wydarzenia sportowe będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

Centra i galerie handlowe pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Zamknięte wciąż są teatry, kina, muzea i galerie sztuki, tak jak i siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny, solaria.

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

Obostrzenia przedłużone do 3 maja

Co najmniej do 3 maja obiekty hotelowe pozostają zamknięte (z wyjątkiem m.in. hoteli robotniczych, a także np. dla medyków, kierowców wykonujących transport drogowy czy żołnierzy – katalog wszystkich wyjątków znajduje się w rozporządzeniu).

Gastronomia do 3 maja także może działać jedynie na wynos i w dostawie.