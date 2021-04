Braun idzie na wojnę z marszałek Witek. Nie daruje jej wykluczenia z obrad

Grzegorz Braun, kandydat Konfederacji na prezydenta Rzeszowa, postanowił wyjść z sytuacją wykluczenia go z obrad na drogę sądową. Konserwatysta jest nieustannie nękany przez marszałek Elżbietę Witek, która uniemożliwia mu wykonywanie mandatu posła.

Marszałek Elżbieta Witek nie ustaje w prześladowaniu Grzegorza Brauna – kandydata Konfederacji na prezydenta Rzeszowa. Po raz kolejny już przedstawiciel tradycjonalistycznego, katolickiego skrzydła prawicowej opozycji został usunięty z obrad Sejmu.

– Przywołuje pana do porządku, uniemożliwia pan prowadzenia obrad – mówiła do posła Konfederacji zamordystyczna marszałek.

Opisywaliśmy całe to zdarzenie:

Tym razem lider monarchistycznego skrzydła Konfederacji postanowił wyjść ze sprawą na drogę sądową. Poinformował o tym wolnościowiec – Artur Dziambor.

– Poseł Grzegorz Braun zapowiedział wyjście z sytuacją wykluczenia go z obrad na drogę sądową. Sąd zdecyduje, czy takie ograniczanie wykonywania mandatu posła przez Marszałek Sejmu, jest zgodne z prawem. Kibicuję i czekam na pozytywne rozpatrzenie wniosku posła Brauna – napisał na Twitterze kolega posła Brauna z sejmowych ław.

Miejmy nadzieję, że sąd wyda niezależny, i nie podyktowany polityczną poprawnością wyrok. To skandal, że w Sejmie odmawia się przedstawicielowi narodu prawa do wykonywania pracy, do której powołali go obywatele.