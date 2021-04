Dwa lata po pożarze Notre-Dame Emmanuel Macron jedzie po raz pierwszy na placu odbudowy

Prezydent Republiki odwiedzi w czwartek 15 kwietnia plac, na który stoi katedra Notre-Dame de Paris. To jego pierwsza wizyta w tym miejscu od czasu pożaru i przypada w jego drugą rocznicę.

15 kwietnia 2019 roku na niebie Paryża pojawił się dym. Spłonął jeden z najcenniejszych i symbolicznych zabytków Francji. Pałac Elizejski poinformował, że w drugą rocznicę pożaru na miejsce rekonstrukcji katedry uda się osobiście Prezydent Republiki.

Wizyta ma być „okazją, aby jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy pomogli ocalić katedrę przed płomieniami i wszystkim, którzy pracują przy jej odbudowie (….) oraz 340 tys. darczyńcom z całego świata” – informuje komunikat.

Zaraz po pożarze prezydent Macron deklarował, że chce odbudować katedrę w ciągu pięciu lat. Rok później podtrzymał tę obietnicę, pomimo wybuchu pandemii koronawirusa. W wizycie na terenie budowy prezydentowi będzie towarzyszyła minister kultury Roselyne Bachelot, burmistrz Paryża Anne Hidalgo, specjalny przedstawiciel prezydenta ds. odbudowy gen. Jean-Louis Georgelin, główny architekt Philippe Villeneuve oraz ks. abp Michel Aupetit i bp Éric Aumonier.

Na dziś wiadomo, że termin 5-letni nie zostanie do końca dotrzymany. Daty jednak nie zmieniono, ale za cel uznano przywrócenie katedrze funkcji sakralnych do 16 kwietnia 2024 r. W tym dniu, w nawie głównej, ma być celebrowana ponownie Msza św.

Na renowację zebrano około 833 milionów euro. Do tej pory zrekultywowano zakażony ołowiem teren po pożarze, wzmocniono mury, rozebrano spalone rusztowania. Wyselekcjonowano także we francuskich lasach wieloletnie dęby do odbudowy iglicy i dachu.

Źródło: AFP/ Le Point