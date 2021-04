Jeszcze więcej szprycowania. Ekspert Rady Medycznej przyznał, że szczepienia będą powtarzalne [VIDEO]

W rozmowie z RMF FM prof. Miłosz Parczewski, specjalista ds. chorób zakaźnych i członek Rady Medycznej przy premierze, przyznał, że szczepienia na Covid będą najprawdopodobniej powtarzalne. Stwierdził również, że noszenie masek na świeżym powietrzu jest bez sensu.

Komisja Europejska negocjuje dostawy niemal 2 mld dawek szczepionki Pfizera na lata 2022-2023.

– Szczepienia antycovidowe prawdopodobnie będą powtarzalne, z dwóch przyczyn. Jedna przyczyna to ta, że najprawdopodobniej będzie ono (szczepienie – przyp. red.) ważne przez rok, że tak jak na grypę się doszczepiamy co rok, to będą spadki ochronnych mian przeciwciał. Tego jeszcze do końca nie wiemy. Ale druga rzecz, którą obserwujemy i która jest bardzo szeroko dyskutowana, to nowe warianty – przyznał Parczewski.

– Akurat szczepionki mRNA stosunkowo łatwo jest dopasować do ewolucji wirusa, czyli zmienić tak, żeby w tej szczepionce był nowy wariant. Tak jak mówimy, mamy wariant brytyjski, brazylijski, więc te szczepionki będą na pewno uaktualniane, tak jak to się robi w przypadku szczepionek na grypę – dodał.

Bezsensowne restrykcje

Ekspert Rady Medycznej przy premierze odniósł się także do koronarestrykcji. Przyznał, że niektóre z nich są zupełnie bez sensu i nie mają żadnych podstaw naukowych.

– Otwarcie salonów fryzjerskich jest dyskutowane w różny sposób. Wiele krajów nigdy ich nie zamknęło. Nie ma dobrych danych (pokazujących – przyp. red.), że ta decyzja była dobra – przyznał.

Przyznał, że podobnie jest z noszeniem masek na świeżym powietrzu. – Na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń, czyli to noszenie masek na dworze możemy powiedzieć, że jest bez sensu – mówił.

Bezprawny nakaz maskowania

Jak podkreślał dr Piotr Witczak, który zebrał ponad 100 publikacji naukowych, dowodzących że maski nie tylko nic nie dają, ale mogą być szkodliwe – „jest nie tylko bez sensu, ale również pseudonaukowe, szkodliwe i nielegalne (Sygn. Akt II W 155 /21)”.

Lockdown i maski bezzasadne

„Czy już wiadomo dlaczego członkowie Rady Medycznej porównują lockdown i maski do spadochronów i pasów bezpieczeństwa?

Bo nie mają wystarczających argumentów naukowych!

Z przykrością stwierdzam, że społeczeństwo to zaprogramowane przez media i rząd roboty. Bez nowej aktualizacji systemu łaskawie wgranej nam przez Ministra Zdrowia-ekonomistę i medialnych pupilków będziemy dalej niszczyć własne zdrowie i zmuszać innych do przestrzegania nielegalnych i szkodliwych nakazów” – skwitował lekarz.

Źródła: RMF FM/Facebook/nczas.com