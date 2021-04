SONDAŻ: PO dogorywa pod butem Hołowni. Spadek notowań PiS. Konfederacja stabilnie

Kwietniowy sondaż IBRiS: PiS wciąż jeszcze prowadzi, ale odnotowuje spadki. Na drugim miejscu utrzymuje się Polska2050. Rządząca niegdyś Platforma zdaje się iść tą samą drogą, co odsunięte od władzy SLD. Konfederacja natomiast stabilnie utrzymuje się wysoko nad progiem wyborczym.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-10 kwietnia przez pracownię IBRiS. Na czele znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem na poziomie 31 proc. Warto zauważyć, że jest to aż 10 proc. spadek od jesieni. „Teraz to już nie Strajk Kobiet psuje notowania PiS, tylko brak sterowności całego układu władzy i syndrom oblężonej twierdzy” – pisze w swojej analizie na temat spadku poparcia PiS „Rzeczpospolita”.

Na drugim miejscu po raz kolejny znalazło się ugrupowania Szymona Hołowni – Polska2050. Ruch byłego tvn-owskiego wodzireja zdobył 19,1 proc. poparcia.

Może to oznaczać, że Hołownia już na stałe zajął miejsce Platformy Obywatelskiej (PO-KO 15,2 proc.). Niegdyś rządząca partia założona m.in. przez Donalda Tuska w gdańskiej Oliwie, dogorywa pod rządami Borysa Budki. Do złudzenia przypomina to drogę SLD, które odsunięte od władzy też straciło znaczenie.

Poza podium uplasowały się ugrupowania: Lewica (8,1 proc.), Konfederacja (7,2 proc.) i PSL-Koalicja Polska (5,1 proc.).

Warto zauważyć, że demonizowana Konfederacja wciąż utrzymuje się wysoko ponad progiem wyborczym. Sojusz libertarian, tradycjonalistów i nacjonalistów może odegrać kluczową rolę w tworzeniu kolejnego Sejmu.

14,3 proc. respondentów odpowiedziało, że nie wie, na kogo zagłosować.

Źródło: „Rzeczpospolita”