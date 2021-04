UEFA w służbie Black Lives Matter? Czeski piłkarz padł ofiarą

Sankcja jest następstwem dochodzenia prowadzonego przez UEFA. Piłkarz przyznał się do obrażenia rywala i przeprosił. Mówi, że popełnił błąd wdając się w pyskówkę i szarpiąc się z Glenem Kamarą.

Niemniej jednak nadal zaprzecza, że użył jakichkolwiek rasistowskich epitetów. Takie samo stanowisko prezentuje jego kub – Slavia. Kudela w oświadczeniu wydanym przez Slavię zaprzeczył, jakoby użył słów z kontekstem rasistowskim. Czeski klub zarzucił z kolei Kamarze, że zaatakował rywala w tunelu prowadzącym do szatni po zakończeniu spotkania i uderzał go pięściami w głowę.

Kudela mówi, że „był zaskoczony faktem, że komisja dyscyplinarna UEFA doszła do innego wniosku”. Kamara podczas przesłuchania w UEFA wyznał, że rywal nazwał go „pier…. małpą”.

Kamara to ciemnoskóry reprezentant… Finlandii. On też nie uniknął kary i nie będzie mógł wystąpić w najbliższych trzech spotkaniach UEFA. Dodatkowe kary otrzymali Kemar Roofe za atak na bramkarza Slavii i zespół Rangers (9 tys. euro).

Mecz Rangers – Slavia Praga zakończył się kilkoma skandalami. W rolach głównych wystąpili jednak Ondrej Kudela i Glen Kamara. Czeski obrońca miał obrazić na tle rasistowskim reprezentanta Finlandii, przez co na boisku wywiązała się przepychanka.

Ciąg dalszy spięcia tych graczy nastąpił w szatni – tym razem to Kamara fizycznie zaatakował Kudelę. Po meczu piłkarzy z Pragi do hotelu musiała eskortować szkocka policja.

Kara oznacza, że Ondřej Kudela nie będzie uczestniczyć zagrać w finale Mistrzostw Europy w zespole Czech. Jego prawnicy planują jeszcze odwołać się od orzeczenia. W feralnym dla Kudeli meczu Slavia wygrała z Rangers FC w Glasgow 2:0, a w pierwszym meczu zremisowała 1:1, i awansowała do ćwierćfinału. 15 kwietnia rozgrywa rewanż z Arsenalem po remisie na Emirates 1:1.

