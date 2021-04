W Pakistanie gwałtowne starcia policji z antyfrancuskimi demonstrantami [VIDEO]

Temat mobilizuje steki wyznawców islamu w Pakistanie do antyfrancuskich wystąpień już od kilku miesięcy. Tym razem doszło do strać tysięcy uczestników takich demonstracji z policją. Żądali wyrzucenia z kraju ambasadora Francji.

Starcia były bardzo gwałtowne i doszło do nich 13 kwietnia. Tłum rozwścieczyła informacja o zatrzymaniu dzień wcześniej Saada Rizvi, przywódcy ruchu, który żądał wydalenia ambasadora Francji.

W Lahore (na wschodzie), drugim co do wielkości mieście w kraju, dwóch policjantów zginęło. 40 miało zostać rannych. Ruch Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) twierdził, że śmierć poniosło także trzech jego działaczy. Zwolennicy blokowali kilka głównych skrzyżowań w Lahore, a także w stolicy Islamabadzie i Karaczi, największej metropolii w kraju.

Saad Rizvi to syn Khadima Hussaina Rizviego założyciela TLP, który zmarł w listopadzie. Został aresztowany kilka godzin po wezwaniu do marszu 20 kwietnia w Islamabadzie pod ambasadę Francji. Policja pakistańska powiedziała, że ​​Saada Rizvi oskarżono na podstawie przepisów antyterrorystycznych.

Saad Rizvi krytykuje rząd za to, że nie dotrzymał porozumienia o wydaleniu francuskiego dyplomaty, co podobno zostało osiągnięte po trzech dniach gwałtownych protestów TLP w stolicy jeszcze w ubiegłym roku. Władze nigdy nie potwierdziły istnienia takiej umowy.

