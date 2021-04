Wyciekły nagrania dyrektora CNN. Ujawnił mechanizm działania stacji: „Strach naprawdę napędza wyniki” [VIDEO]

Nagrania z ukrytej kamery ujawniła organizacja Project Veritas. – Spójrz, co zrobiliśmy, my (CNN – przyp. red.) wypchnęliśmy Trumpa (z Białego Domu – przyp. red.). […] Na 100 proc. wierzę, że gdyby nie CNN, nie wiem, czy Trump zostałby odsunięty od władzy. Przyszedłem do CNN, bo chciałem być tego częścią – przyznał Chester.

Dyrektor techniczny został potajemnie sfilmowany podczas serii randek, które stanowiły przykrywkę dla dziennikarki prawicowej grupy.

W środę na Twitterze założyciel Project Veritas, James O’Keefe, opublikował kolejną część nagrań z Chesterem. Ze słów dyrektora CNN wynika, że stacja miała liczyć na większą śmiertelność Amerykanów z powodu koronawirusa. To bowiem mogłoby poprawić wyniki CNN.

BREAKING: Part 2 – @CNN Director Reveals That Network Practices ‘Art of Manipulation’ to “Change The World”

“COVID? Gangbusters with ratings right? Which is why we constantly have the death toll on the side…let’s make it higher”

“No such thing as unbiased news.”#ExposeCNN pic.twitter.com/okKSFK4JfS

— James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) April 14, 2021