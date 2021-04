Gowin ma apetyt na nowego członka. Jednak Kosiniak-Kamysz nie chce wypuścić go z rąk

„Super Express” podaje, że na zapowiadanej na najbliższą sobotę konwencji Porozumienia Jarosława Gowina pojawi się dwoje posłów, którzy skłonni są zasilić szeregi tej partii. Według Władysława Kosiniaka-Kamysza – przynajmniej w przypadku jednego są to tylko plotki.

Porozumienie, czyli zawiadywana przez Jarosława Gowina satelicka partia PiS, rośnie w siłę. Jeśli wierzyć doniesionom „Super Expressu”, to niedługo szeregi formacji poszerzą się o dwóch nowych członków.

– Szanuję Jarosława Gowina, bardzo blisko mi do Porozumienia, nie wykluczam przejścia – potwierdza były poseł PiS Lech Kołakowski.

Druga osoba to była posłanka Kukiz’15 Agnieszka Ścigaj. Co do niej jednak wątpliwości ma szef ludowców – Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Jedni odchodzą z klubu PiS, inni się czasem zbliżają. Tak jak pani Pawłowska z Lewicy. Nie sądzę, żeby pani poseł Agnieszka Ścigaj przystąpiła do Porozumienia. Wczoraj z nią rozmawiałem. To jest osoba, która chce współpracować z racjonalnymi środowiskami, tak jak współpracuje z nami, myślę że chce współpracować z Porozumieniem – mówił w programie „Gość Radia ZET”.

Jak będzie – przekonamy się w sobotę. Już w tę sobotę bowiem Porozumienie ma przedstawić założenia programowe dotyczące najważniejszych dziedzin na czas po wygaśnięciu pandemii. Pisaliśmy o tym:

Źródło: Radio Zet, Super Express