IMGW wydało ostrzeżenia dla Dolnego Śląska. Globalne ocieplenia poszukiwane – region zasypie śnieg

Mamy środek wiosny, erę globalnego ocieplenia, a mimo to zima nie chce nas opuścić. Na Dolnym Śląsku wydawane są nawet ostrzeżenia dot. intensywnych opadów śniegu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla ośmiu powiatów na południu Dolnego Śląska. Alert obowiązuje do godz. 9 w piątek.

Chodzi o powiaty: lubański, lwówecki, jeleniogórski, kamiennogórski, wałbrzyski, kłodzki oraz o Jelenią Górę i Wałbrzych.

Zgodnie z prognozą Instytutu na tych terenach prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 10 cm do 20 cm, a na obszarach powyżej 500 m n.p.m. – miejscami 30 cm.

Jak podkreśliła w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska, podobnie jak w poprzednich dniach, w piątek powinniśmy spodziewać się głównie chmur i deszczu. Niewielkie opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu możliwe są jeszcze w rejonach podgórskich lub w górach

W piątek pochmurno w całym kraju; najcieplej na północnym wschodzie – do 9 st. C.

Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazała w rozmowie z PAP, że w piątek będzie nadal dość pochmurna pogoda. – W całym kraju sporo chmur, niewielkie przejaśnienia na północnym wschodzie. A tak będą przeważały chmury i opady deszczu – podała.

– Początkowo na rejonach podgórskich należy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem i w górach opady śniegu, które już będą symboliczne – podkreśliła.

Zaznaczyła, że temperatura w piątek nie będzie za wysoka. – Pomimo tego, że jest wiosna to ok. 4-5 stopni Celsjusza będzie na południu kraju, na południowym wschodzie maksymalnie do 3 stopni. Najcieplej będzie na północy i północnym wschodzie – ok. 8-9 stopni Celsjusza – tłumaczyła.

– Wiatr będzie północny, chwilami może być porywisty zwłaszcza nam morzem. Odczucie chłodu będzie odczuwalne – dodała.

Źródło: PAP