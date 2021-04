Kolejny krok w stronę nowej normalności! IBM i Moderna pracują nad paszportem szczepionkowym

Moderna i IBM wydały wspólne oświadczenie, oznajmiając, że będą współpracować nad sztuczną inteligencją, blockchain oraz chmurą hybrydową. Wszystko po to, by stworzyć inteligentne rozwiązania z zakresu szczepień przeciwko Covid-19.

Centralnym punktem współpracy Moderny i IBM ma być pilotażowy program dystrybucji szczepionek, poprawy widoczności łańcucha dostaw oraz śledzenie administrowania szczepionkami niemal w czasie rzeczywistym. Chodzi o wykorzystanie technologii do przyspieszenia bezpiecznej wymiany danych między rządami, dostawcami usług medycznych, ośrodkami naukowymi oraz obywatelami.

Moderna i IBM nie kryją jednak, że priorytetem jest poprawa zaufania obywateli do szczepień, a w konsekwencji zwiększenie liczby osób zainteresowanych wyszczepianiem.

Na tym jednak nie koniec współpracy, która ma się rozpocząć w Stanach Zjednoczonych. Jednym z jej filarów ma być także Cyfrowy Paszport Zdrowia. Ma on być elementem programu testowego. Poinformowano o zastosowaniu technologii blockchain, pozwalającej użytkownikom kontrolować informacje o swoim stanie zdrowia, a „w razie potrzeby”, bezpiecznie się nimi dzielić. Potrzeba ta ma zaś zachodzić podczas pracy, robienia zakupów, przemieszczania się czy wyjazdów zagranicznych – a więc przejścia do „nowej normalności”.

Oczywiście jedną z kluczowych „informacji o zdrowiu” ma być ta o szczepieniu na COVID-19. Przeciwnicy paszportów szczepionkowych podkreślają, że dyskryminują one osoby, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą się zaszczepić. Co więcej, mogą się one stać podstawą segregacji sanitarnej.

Wątpliwości budzą także kwestie wolności i prywatności. Część użytkowników przekonuje, że takie aplikacje stanowią dla nich zagrożenie, stając się kolejnym narzędziem inwigilacji przez rząd.

Pilotażowy program paszportów szczepiennych Moderny i IBM ma być wprowadzony w Nowym Jorku. Jeśli tam się przyjmie, zostanie rozszerzony na kolejne stany.

