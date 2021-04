Koniec Zjednoczonej Prawicy? Patryk Jaki: Solidarna Polska gotowa do samodzielnego startu w wyborach, gdy będzie taka konieczność

Losy Zjednoczonej Prawicy są przesadzone? Coraz częściej w mediach pojawiają się nowe konflikty toczące tę koalicję. – Gdyby przyszła taka konieczność. Chcę podkreślić – konieczność. To jesteśmy gotowi na samodzielny start – podkreślił europoseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski. Dodał jednak, że cały czas wierzy w tę formację i on sam stara się dogadywać.

Jaki był gościem w programie „Tłit” na WP.pl. Tam opisał jak wygląda sytuacja w Zjednoczonej Prawicy z jego punktu widzenia.

– Dla mnie optymalnym rozwiązaniem jest to, żeby zakończyć te zaczepki publiczne, bo one są niepotrzebne. I tutaj apel do sekretarzy różnych i tak dalej, żeby tego nie robili. Po drugie ja uważam, że Zjednoczona Prawica to jest dalej formułą, która może i powinna wygrywać wybory – powiedział i podkreślił, że robi wszystko, żeby w ramach tego projektu się dogadywać.

– Chociaż nie ukrywam, że między nami są fundamentalne różnice zdań, jeśli chodzi np. o asertywność w stosunku, do niektórych decyzji Unii Europejskiej – zauważył.

– Jest między nami różnica zdać co do tego, co pan premier Morawiecki podpisał i przywiózł – podkreślił Jaki i dodał, że jest weteranem w temacie uzależniania państwa przez unijne pieniądze. Europoseł mówił, że jego nadrzędnym zadaniem jest walka o zachowanie suwerenności Polski.

– Jeśli chodzi o uwspólnotowienie długu czy federalizację UE i zmniejszanie znaczenia naszego państwa we Wspólnocie, to ja jestem temu konsekwentnie przeciwny – zaznaczył.

Jeśli chodzi o „Nowy Ład”, Jaki podkreślił, że Zjednoczona Prawica w tym aspekcie może znaleźć wspólny język.