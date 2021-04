Mentzen: „Mam nadzieję, że system totalitarny, proponowany przez ministra Niedzielskiego, skończy się szybciej niż III Rzesza” [VIDEO]

W rozmowie z Marcinem Rolą polityk Konfederacji, dr Sławomir Mentzen, mówił o negatywnych skutkach lockdownu. W jego ocenie, skutki „tego szaleństwa” będziemy odczuwać jeszcze przez dekady. Podkreślał, że ludzie za to odpowiedzialni, to „niebezpieczni totalitaryści”.

– Oni nie chcą brać odpowiedzialności za to, co robią. Ja im się tak naprawdę nie dziwię. Nie chciałbym być w skórze człowieka, który od roku zaleca lockdown i który ma na sumieniu nie wiadomo ile osób. To mogą być potencjalnie dziesiątki tysięcy ludzi, tysiące firm – podkreślił Mentzen.

– Ci ludzie mogą negatywnie wpłynąć na rozwój naszych dzieci. Konsekwencje negatywne tego szaleństwa, które trwa od roku, my będziemy obserwować dekadami. I oni nie chcą brać za to odpowiedzialności – dodał.

Zdaniem Mentzena, sprawcy lockdownu „nie chcą przejść, z jakiegoś powodu, do podręczników historii, jako ludzie odpowiedzialni za to szaleństwo, które się teraz wydarzyło”.

Polityk wyraził także nadzieję, że ludzkość wyswobodzi się z zamknięcia. – Nie wiem, ile lat my jeszcze będziemy w tym szaleństwie trwali, ale bardzo wierzę, że kiedyś jako ludzkość się z tego wyswobodzimy. Nie wiem, czy to będzie za miesiąc, za rok, za 50 lat, ale ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, będą zapisani na najczarniejszych kartach historii. I widocznie oni z jakiegoś powodu mają świadomość, że to się może tak skończyć i nie chcą zostawiać dowodów na swoją przestępczą działalność – zaznaczył.

Marcin Rola przypomniał słowa ministra Adama Niedzielskiego, który w jednym z wywiadów stwierdził, że nie ma już możliwości powrotu do świata sprzed pandemii.

– Byli już totalitaryści w XX w., którzy tworzyli jakąś 1000-letnią Rzeszę i uważali, że ich system totalitarny przetrwa pokolenia. No i skończyło się po kilku latach. Więc ja mam wielką nadzieję, że ten system totalitarny, proponowany przez ministra Niedzielskiego, skończy się jeszcze szybciej niż III Rzesza i będziemy mieli tych ludzi po prostu z głowy – skomentował Mentzen.

– To są ludzie niebezpieczni. To są totalitaryści. Ludzie, których należy zwalczać. Oni są bardzo niebezpieczni i mam nadzieję, że kiedyś zostaną osądzeni za to, co robią – dodał.