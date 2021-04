Nie wrócimy już do normalności? Niedzielski: „Wtedy będziemy musieli od nowa…”

Polacy z utęsknieniem czekają na powrót do normalności. Okazuje się jednak, że póki rządzi PiS, może to nigdy nie nastąpić.

Adam Niedzielski w rozmowie z Adrianem Klarenbachem w PR24 stwierdził, że „zagrożenia biologiczne raczej będą nam już na stałe towarzyszyły”.

Takie słowa w ustach członka rządu brzmią niepokojąco – czy to oznacza, że również obostrzenia będą z nami na zawsze?

–Z jednej strony musimy się liczyć z tym, że wirus może mutować, może po prostu pojawić się nowa mutacja, która nie będzie w zakresie ochrony chociażby szczepień. Wtedy będziemy musieli od nowa budować pewną odporność populacyjną, co jest, jak wszyscy widzimy z doświadczenia, bardzo długim procesem i oczywiście procesem też trudnym – mówił minister w Polskim Radiu.

– Może być też tak, że nowe pandemie, nowe wirusy mogą pojawić się w otoczeniu, bo jak czytamy sobie opracowania, analizy wielu naukowców, to widać że te zagrożenia biologiczne raczej będą nam już na stałe towarzyszyły, więc myślę, że ta nasza normalność będzie nieco bardziej wyczulona na to, co się dzieje właśnie w tej skali pandemicznej, skali zagrożeń biologicznych i będziemy musieli sprawnie przygotowywać się na kolejne kryzysy – dodał.

Trzeba przyznać, że te zapowiedzi rządzących brzmią bardzo dziwnie. Tyle lat nie było żadnych zaraz i epidemii, a teraz będą się one zdarzały cyklicznie? Tak zdają się twierdzić „nostradamusi” z naszego rządu.

