Niedzielski nie chce pozwolić Polakom na zdjęcie kagańców. Dr Basiukiewicz: „Mam już dość tego foliarstwa”

Nie milkną echa wpisu dziennikarza Polsat News Grzegorza Jankowskiego. Podkreślił on na Twitterze, że według niemieckich badań niemal 100 proc. zakażeń koronawirusem dokonuje się na dworze. Postulował więc zdjęcie nakazu noszenia masek na dworze. W odpowiedzi minister zdrowia Adam Niedzielski zacytował fragment badań opublikowanych przez „National Geographic”. I się zaczęło.

„Niemieckie badania pokazują, że transmisja wirusa niemal na sto procent dokonuje się w pomieszczeniach zamkniętych. To może więc znieść obowiązek ich noszenia na dworze???? Panie ministrze @a_niedzielski co Pan na to?” – pytał na Twitterze Grzegorz Jankowski.

„«A systematic review published in February found that fewer than 10 percent of reported SARS-CoV-2 infections occurred outdoors». Przy wysokim poziomie zachorowań te 10% ma znaczenie. No i nie porównujmy tłumu na światłach z samotnym spacerem w parku” – odparł Niedzielski, podpierając się publikacją „National Geographic”.

„A systematic review published in February found that fewer than 10 percent of reported SARS-CoV-2 infections occurred outdoors.”

Przy wysokim poziomie zachorowań te 10% ma znaczenie.

No i nie porównujmy tłumu na światłach z samotnym spacerem w parku https://t.co/DJbZEC2g4C — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) April 15, 2021

Wpis skomentował m.in. Łukasz Warzecha. „Gdyby pan min. @a_niedzielski sięgnął głębiej, to by zobaczył, że źródło przywoływane w „National Geographic” wymienia 5 badań. Z tych pięciu w 3 efekt opisano jako proc. zakażeń na dworze. W 2 jest to poniżej 1%, w jednym 5%, ale w związku z wykonywaną pracą” – wskazał publicysta.

Gdyby pan min. @a_niedzielski sięgnął głębiej, to by zobaczył, że źródło przywoływane w "National Geographic" wymienia 5 badań. Z tych pięciu w 3 efekt opisano jako proc. zakażeń na dworze. W 2 jest to poniżej 1%, w jednym 5%, ale w zwiazkubz wykonywaną pracą. — Łukasz Warzecha (@lkwarzecha) April 16, 2021

Zdziwienia postawą ministra nie krył także lekarz, Paweł Basiukiewicz.

„Mam wrażenie, ze nikt nie wytłumaczył Panu MZ, że zerocovid jest możliwe tylko, gdy zrobimy wielki gułag i oddzielimy od siebie wszystkich – żony od mężów, matki od dzieci itp. Dlatego trzeba wołać, że ta ideologia jest szkodliwa” – skwitował ironicznie dr Paweł Basiukiewicz.

Mam wrażenie, ze nikt nie wytłumaczył Panu MZ, że zerocovid jest możliwe tylko, gdy zrobimy wielki gułag i oddzielimy od siebie wszystkich – żony od mężów, matki od dzieci itp.

Dlatego trzeba wołać, że ta ideologia jest szkodliwa. — Paweł Basiukiewicz (@PBasiukiewicz) April 15, 2021

Lekarz wskazał również, że transmisja wirusa na zewnątrz jest praktycznie zerowa. Jak podkreślał, zatem hasło „zostań w domu” sprzyja zwiększaniu liczby zakażeń.

„Pisałem wielokrotnie, że hasło „zostań w domu” jest nie tylko głupie ale i szkodliwe, ponieważ zwiększamy szansę na transmisję. Poza tym proponuję czytać całe manuskrypty. Zostań w domu jest tak samo głupie jak teleporady. Mam już dość tego foliarstwa” – podkreślił dr Basiukiewicz.

Pisałem wielokrotnie, że hasło "zostań w domu" jest nie tylko głupie ale i szkodliwe, ponieważ zwiększamy szansę na transmisję.

Poza tym proponuję czytać całe manuskrypty. Zostań w domu jest tak samo głupie jak teleporady. Mam już dość tego foliarstwa.https://t.co/an3FZoCf5g https://t.co/XsWcBMAo9P pic.twitter.com/1tVVDBxwoT — Paweł Basiukiewicz (@PBasiukiewicz) April 15, 2021

Źródło: Twitter