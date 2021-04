Strzelanina w placówce FedEx w Indianapolis. Jest wiele ofiar [VIDEO]

Liczba ofiar i stopień ich obrażeń są na razie nieznane. Jeden ze świadków opisywał w lokalnej telewizji, że napastnik strzelał z broni automatycznej. Sprawca popełnił samobójstwo.

Można się spodziewać, że wydarzenie to zostanie wykorzystane do prowadzenia hoplofobicznej narracji w mediach.

Bardzo często w przypadku takich spraw, rozpisujące się o nich lewicowe media pomijają wiele faktów. Nie opisują np. motywów sprawcy, jego stanu psychicznego (bardzo często za strzelaninami stoją osoby, które nie mając dostępu do broni palnej i tak szukałaby sposobu na przeprowadzenie ataku).

Często pomijany jest także etnos sprawcy. Nie wiadomo, kto stoi za strzelaniną w Indianapolis, ale statystyki pokazują jasno, że najczęściej za broń chwytają ubodzy kolorowi.

Media często pomijają też fakt, że amerykańskie stany to obszary wielkości sporych państw europejskich – natomiast media rozpisują się o sprawach strzelanin tak, jakby wszystkie miały miejsce na terytorium wielkości Polski.

#USA Violent shooting at FedEx near Indianapolis International Airport.

Awaiting details to see if it is a terrorist incident connected to #IslamicState #IS #ISIS

I hate #ISIS pic.twitter.com/80oC9NkhEU

— IHateIsis (@IHateIsis5) April 16, 2021