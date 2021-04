Szczawiński miał rację ws. końca pandemii? Niedzielski: wykonaliśmy dużo testów, a mamy ogromne spadki zachorowań

Matematyk i twórca modelu budowania odporności zbiorowej na koronawirusa, Krzysztof Szczawiński, a początku kwietnia ekspert ogłosił, że w naszym kraju kończy się obecna epidemia. Słowa ministra Adama Niedzielskiego o spadku zachorowań zdają się potwierdzać teorię eksperta.

„To już jest koniec tej epidemii w Polsce” – ogłosił na Facebooku Krzysztof Szczawiński. Matematyk i były pracownik londyńskich banków i funduszy inwestycyjnych z kilkunastoletnim doświadczeniem w modelizowaniu procesów społecznych od początku pandemii śledził i analizował jej przebieg. Stworzony przez niego model z dużą dokładnością odtwarza zaobserwowane dane i wyniki badań oraz analiz.

Ekspert szacuje, że „20 mln osób, które już się zetknęło z tym w sposób naturalny, czyli naturalnie nabyło odporność”.

– Czyli całościowo jest to wystarczająca liczba, która nawet przy tej wzmocnionej wiosennej sezonowości rozprzestrzeniania się wirusa już jest wystarczająca do tego, żeby to wygasało – uważa matematyk.

Szczawiński miał rację? Oficjalne dane zdają się to potwierdzać

Niedzielski pytany w piątek w Polskim Radiu 24 o najnowsze dane dot. zakażonych koronawirusem powiedział, że „dzisiaj powinien być pod kątem wyników bardziej optymistyczny dzień”.

– Będziemy mieli do czynienia z dużymi spadkami, mimo że jest wykonanych dużo badań. Informację o liczbie przeprowadzonych wczoraj badań już mamy, to jest blisko 90 tys. testów i mimo tej dużej liczby badań, będziemy dzisiaj mieli do czynienia z dużymi spadkami, rzędu nawet 10 tys. w stosunku do poprzedniego tygodnia – poinformował minister zdrowia.

Dopytywany o sytuację w szpitalach i hospitalizacje przekazał: „od trzech dni mamy wyraźną i stałą tendencję do spadku netto liczby hospitalizacji”.

– Widać, że to apogeum, które mniej więcej dwa tygodnie temu było na poziomie liczby nowych zakażeń, w szpitalach to apogeum mamy tuż za sobą, tzn. te kilka dni temu to miało miejsce – wskazał.

Jak mówił, „wydaje się, że trend jest absolutnie spadkowy”.

– Myślę, że w najbliższych dniach będziemy widzieli też skalę tego spadku, czy mamy do czynienie ze spadkiem powolnym czy raczej spadkiem na dużą skalę. Jestem optymistą, bo nasze prognozy pokazują, że te spadki będą dosyć dynamiczne – podkreślił.

Źródło: PAP, NCzas