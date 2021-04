Temat rekompensat za niewolnictwo w Kongresie Stanów Zjednoczonych

„Historyczne” głosowanie naprawy za „krzywdy niewolnictwa” szykowane jest w amerykańskim Kongresie. Przewiduje się powołanie komisji ekspertów do zbierania propozycji odszkodowań dla potomków czterech milionów Afrykańczyków przymusowo przywiezionych do Stanów Zjednoczonych.

To rzecz jasna pokłosie zadym organizowanych przez BLM i zwycięstwa Demokratów. Komisja Kongresu Stanów Zjednoczonych rozpoczęła swoją debatę wieczorem 14 kwietnia. Dotyczy ona rekompensaty finansowej w celu naprawienia krzywd niewolnictwa. Oblicza się do około czterech milionów czarnych niewolników przewieziono do Ameryki w latach 1619-1865 (data zniesienia niewolnictwa).

Swoją drogą, część tego okresu przypada na czas, kiedy USA nie istniały i byłą to brytyjska kolonia. Gdyby Kongresmeni byli logiczni, powinni zaadresować część roszczeń do… Londynu.

Debaty na temat rekompensat za okres niewolnictwa pojawiają w Stanach co pewien czas. Dochodzą do tego tematy okresu segregacji rasowej, czy nawet „strukturalnego rasizmu”. Afroamerykańska demokratka Sheila Jackson Lee apelowała w Kongresie, by jej koledzy „nie ignorowali bólu, historii i efektów prac komisji”. Prezydent Joe Biden spotkał się z kolei 13 kwietnia z afroamerykańskimi Kongresmenami i obiecał wspierać taką ustawę.

Republikańscy członkowie komisji, krytykując niewolnictwo, sprzeciwiają się jednak ustawie o rekompensatach. Ich zdaniem to poniekąd powrót do podziałów rasowych i przyznawanie czegoś „na podstawie koloru skóry” – mówił Kongresmen Chip Roy.

Ponad 150 lat po zniesieniu niewolnictwa Afroamerykanie stanowią trochę ponad 13% obywateli USA. Jako grupa są gorzej wykształceni, mają krótszą średnią długości życia, są za to częściej i mocno nieproporcjonalnie do swojej populacji, penitencjariuszami zakładów karnych. Według oficjalnych statystyk, w 2019 roku średni roczny dochód dla „czarnego” gospodarstwa domowego wyniósł 43 771 USD, w porównaniu z 71 664 USD dla „białego”.

Problem w tym, czy to nadal „dziedzictwo” niewolnictwa i „strukturalnego rasizmu”, czy problemów z emancypacją części Afroamerykanów? Dawanie pieniędzy za prawdziwe, ale często i za wymyślone cierpienia przodków z pewnością sytuacji nie zmieni.

Źródło: AFP/ Le Figaro