Temat ustawy 447 wraca! Były ambasador Polski UJAWANIA szokujące informacje [VIDEO]

Były ambasador RP w Syrii i Jordanii Krzysztof Baliński był gościem Dominika Cwikły w KoronaTV. Tam ujawnił, że temat ustawy 447 wcale nie ucichł, ale wrócił na amerykańską agendę. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych milczy w tej sprawie.

W programie Baliński opowiadał m.in. o swej najnowszej książce „Polska czy Polin. Sekrety relacji polsko-żydowskich”. Podczas rozmowy pojawił się temat ustawy 447.

Relacje polsko-żydowskie

– Dotyczy ona problematyki, jak nazwa wskazuje, tematyki żydowskiej, tzw. sekretów relacji polsko-żydowskich. Oczywiście, ta problematyka ma przełożenie na polską politykę zagraniczną. Chociażby to, że strategicznym partnerem na Bliskim Wschodzie jest Izrael, a nie kraje arabskie – zaczął Baliński.

– Później przechył w kierunku stosunków z Turcją. A o polityce Turcji wobec islamistów i chrześcijan bliskowschodnich powiedziałem kilka zdań – dodawał.

– I wreszcie jest też kwestia lobby żydowskiego w Polsce i to, co to lobby żydowskie wyprawia z polskim interesem narodowym, jak się pozycjonuje wobec obrony dobrego imienia Polski za granicą i jakie ma podejście do kwestii wydaje się, że bardzo ważnej, która w tej chwili wraca na tapetę, tzn. ustawy 447 – wskazał b. ambasador Polski.

Ustawa 447

Tu wtrącił się prowadzący program Dominik Cwikła, który wskazał, iż temat ten ostatnio przycichł. Okazuje się jednak, iż wcale tak nie jest, a Baliński ujawnił ciekawe fakty.

– No nie za bardzo przycichł. Przycichł nie wiem, z jakich powodów. Być może pandemii. Ale temat wrócił i to w sposób bardzo brutalny – wskazał.

Były ambasador Polski wyjaśnił, że „nasila się kampania organizacji żydowskich i lobby żydowskiego za granicą”, co dotyczy oczywiście głównie przypisywania Polsce współudziału w Holokauście.

– Oskarżenia te mają w tej chwili jeden cel: Wymuszenie na Polsce zwrotów majątków pożydowskich – powiedział. – Które w znacznym stopniu zostały zrekompensowane.

– Dwa, nowa administracja, a konkretnie nowy sekretarz stanu Blinken, w rozmowie z naszym ministrem spraw zagranicznych, panem Rau, temat ten poruszył. Rzecz ciekawa, że komunikat polskiego MSZ na ten temat nie wspomina. My się o tym dowiedzieliśmy tylko i wyłącznie z mediów amerykańskich – ujawnił Krzysztof Baliński.

Zdaniem byłego ambasadora może to świadczyć o tym, że „Polskie władze, polskie MSZ coś przed nami ukrywa”. – Rozmowa kurtuazyjna, pierwsza rozmowa telefoniczna między nowym sekretarzem stanu a ministrami spraw zagranicznych na całym świecie, a jednak pan Blinken nie omieszkał poruszyć w tej kurtuazyjnej rozmowie tematu ustawy 447 – podsumował Baliński.