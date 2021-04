Nadchodzi nowy impuls dla Rzeszowa – Grzegorz Braun! Co kryje program? [VIDEO]

Grzegorz Braun walczy o normalność dla Rzeszowa. Czy kandydat Konfederacji wygra walkę o prezydenturę?

Poseł Grzegorz Braun walczy w wyborach na prezydenta Rzeszowa. W wywiadzie dla programu Tomasz Sommer Extra reżyser przedstawił swój program wyborczy.

„Nowy impuls dla Rzeszowa. Lata minione nie należą do lat we wszystkim zmarnowane. Wręcz przeciwnie! Rzeszów wysforował się na czoło miast wojewódzkich w Polsce, jako jedyne miasto z dodatnią prognozą demograficzną – pomijając stołeczną Warszawę, która jedzie na sterydach” – wskazał Braun.

Reżyser podkreślił, że ważnym jest, aby ludzie nie uciekali z Rzeszowa.

„Rząd RP, jego władze i służby wyganiają młodzież ze szkół, studentów z miasta i to co było skarbem, i nawet można powiedzieć przemysłem lokalnym rzeszowskim – właśnie uczelnie, szkoły, to staje pod znakiem zapytania, katastrofy” – podkreślił Braun.

Puste uczelnie to także puste konta ludzi, którzy stworzyli mieszkania dla studentów. Jak wskazał Braun to również problem dla wszystkich innych branży żyjących z uczniów i studentów.

Poseł Braun wskazał, że zamierza iść do sądu walczyć o odszkodowania za lockdown dla miasta i przedsiębiorców z Rzeszowa. „Policjanci są nagminnie delegowani do działań, które czynią z nich przestępców” – dodał reżyser.

Źródło: Tomasz Sommer Extra