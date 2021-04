Oto nowy rodzaj turystyki – turnusy szczepionkowe. All inclusive i dwie dawki Sputnika V

Media donoszą o rozwoju nowej gałęzi turystyki. W czasach pandemii i znacznego ograniczenia wyjazdów zagranicznych ten kierunek ma wszelkie szanse rozwoju. Chodzi bowiem o turystykę… szczepionkową.

Zapowiedź takich wyjazdów widać już w Niemczech. Okazuje się, że jako destynację Niemcy wybierają Rosję i „atrakcję” w postaci zaszczepienia się tamtejszym Sputnikiem V.

Pojawiają się przykłady osób, które jeszcze nie kwalifikują się do szczepień w swoim kraju, ale szukając szans na szczepionkowe „paszporty” pojechały do Moskwy. „Turystyka szczepień” może się rozwinąć w najbliższych tygodniach – przewidują media.

Wycieczki takie chętnie organizują znudzone bezczynnością biura podróży. Za dwa pobyty w ofercie all inclusive i dwie dawki Sputnika V w ofercie trzeba zapłacić na razie około 2000 euro. W cenie są dwie podróże po dwie dawki.

Rosyjskie władze akceptują turystykę szczepionkową, chociaż do specjalnie jej nie wspierają. To może się jednak zmienić, bo Moskwa ogłosiła, że ​​chce od lipca uruchomić szeroko zakrojony program turystyki szczepionkowej. Na razie jednak podróże do Rosji z niektórych krajów UE są mocno utrudnione.

Źródło: France Info