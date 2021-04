[WIDEO] Gest migranta w temacie równości i różnorodności. Pomógł kobiecie spaść ze schodów

Tego filmiku z paryskiej ulicy nie da się odzobaczyć. Scenka dzieje się prawdopodobnie przy wejściu do metra Porte de La Chapelle.

Młody migrant, wyglądający na przybysza z Maghrebu, popycha kobietę, która spada ze schodów. Sprawca szybko odchodzi z miejsca zdarzenia. Ktoś kręci z tego film i trafia on do internetu. Grupa migrantów ma widowisko. Niektórzy, co trzeba przyznać, trochę się losem kobiety, która nie może się pozbierać, nawet zaniepokoili.

Okolice Porte de la Chapelle na północy Paryża to dzielnica mocno imigrancka. W pobliżu jest kilka dzikich obozowisk migrantów. Prawie wszystkie osoby na filmiku to właśnie młodzi przybysze. Niektórzy pozorują noszenie masek, ale sprawca maski nie ma, więc może ułatwić to zadanie policji.

Filmik udostępniła senator Partii Republikanie Valerie Boyer. Komentuje: „Mam nadzieję, że policja znajdzie tego tchórzliwego i niebezpiecznego osobnika, zwłaszcza że podróżuje z odkrytą twarzą w środku Paryża!”.

Internauci w komentarzach wyrażają jednak sporo wątpliwości, czy nawet złapanie tego osobnika coś zmieni i czy przesiąknięte lewicową ideologią sądy nie wypuszczą go szybko na wolność. Z pewnością miał przecież np. trudne… dzieciństwo.

Poza tym kto wie, czy zepchnięcie ze schodów kobiety, to aby nie kara za lata kolonializmu?

Ubogacanie Francji „różnorodnością” trwa: