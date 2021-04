Ziutek Biden wkurzył Demokratów. Opóźnia program zwiększania liczby migrantów

Zapowiedzi Bidena o poluzowaniu polityki imigracyjnej po „twardej” w tym zakresie epoce Donalda Trumpa, wywołały napływ nad granice z USA tysięcy nowych migrantów.

Stany zjednoczone szybko więc wróciły, choć bez rozgłosu, do polityki poprzednika Bidena.

Za prezydentury Trumpa ustalono historycznie niski pułap przyjęcia 15 000 osób. Joe Biden w czasie kampanii obiecywał go znacznie podnieść. Jednak w piątek 16 kwietnia zdecydował o opóźnieniu takich działań i chce utrzymać pułap 15 000 migrantów.

Decyzję motywowano potrzebą „odbudowy” infrastruktury przyjmowania uchodźców. ,Napisał o tym na Twitterze doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan. Demokraci zareagowali alergicznie.

Na lewym skrzydle Partii Demokratycznej Aleksandria Ocasio-Cortez potępiła opóźnienie jako „absolutnie niedopuszczalne”. „Biden obiecał powitać imigrantów, a ludzie głosowali na niego na podstawie tej obietnicy. Utrzymanie ksenofobicznej i rasistowskiej polityki administracji Trumpa jest błędem” – komentowała na Twitterze.

Takich opinii było więcej i jeszcze raz okazało się, że Biden do konsekwentnych polityków nie należy. Biały Dom natychmiast spróbował się wycofać prezydenckiego oświadczenia. Wyjaśniono, że była o tylko „tymczasowa decyzja”, która zostanie zweryfikowana i 15 maja Biden, podejmie „decyzję ostateczną” i ogłosi podwyższoną liczbę „uchodźców” – wyjaśniała rzecznik Białego Domu Jen Psaki.

Na początku kadencji Bidena była mowa o 60 000 migrantów w bieżącym roku budżetowym (kończy się w październiku), a następnie o podniesieniu tego pułapu do 125 000 w następnym roku budżetowym. Była to obietnica zmiany restrykcji antyimigracyjnych Trumpa i poparcie dla tzw. humanitaryzmu. Puste obietnice na razie skorygowało samo życie.

This is just the beginning. This step lifts the restrictions put in place by prior Administration on where refugees can come from. We need to rebuild resettlement program and we are committed to continuing to increase refugee numbers. https://t.co/MGtR6ijdam

— Jen Psaki (@PressSec) April 16, 2021