Dziennikarz nie wiedział, co powiedzieć. Korwin-Mikke na żywo w TVP Info: Sk*rwią się jak wszyscy [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke nie przebiera w słowach, gdy mówi o swoich politycznych oponentach. Podczas ostatniego występu w TVP polityk bardzo ostro zareagował na próby ożenienia Konfederacji z którąś z partii w Sejmie.

– Nie ma planów, żeby połączyć się, czy to z Jarosławem Gowinem, czy to z PSL-em, czy to z Kolacją 276? – pytał Janusza Korwina-Mikkego prowadzący z TVP INFO.

Już po samej minie lidera wolnościowego skrzydła Konfederacji było widać, co sądzi pomyśle łączenia prawicowej opozycji z innymi partiami w Sejmie. Tak ostrej wypowiedzi jednak redaktor się nie spodziewał.

– Nie, czekamy żeby się wszyscy skompromitowali. Jak to słusznie zauważył, dawno temu, sekretarz PZPR – trzeba ich dopuścić do władzy i niech sk*rwią się jak wszyscy. Niech się dorwą do władzy i niech się sk*rwią – powiedział polityk.

Zaszokowany prowadzący prosił prezesa partii KORWiN, by nie używał „takich słów”.

Janusz Korwin-Mikke zasłaniał się tym, że tylko cytował działacza PZPR.