Lekarze z Rady Medycznej przy premierze oficjalnie przyznają: noszenie maseczek na zewnątrz jest kompletnie bez sensu

Kwestia noszenia maseczek wszędzie, zawsze i bez przerwy to jeden z tych najbardziej szalonych, dotyczących naszej wolności osobistej, aspektów zafundowanego nam lockdownu. Konfederacja wskazała właśnie, że nawet wedle rządowych „ekspertów” kontrowersyjny nakaz noszenia namordników jest bez sensu.

Wymóg noszenia szmat na twarzy prowadzi do potężnych patologii i nadużyć. Policja rozdaje na lewo i prawo mandaty za brak masek, a w miejscach publicznych, np. w marketach, dochodzi nawet do bójek między maskomaniakami a osobami, które nie zgadzają się na wciskanie im na siłę na twarz namordników.

Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że nawet rządowym specom od tzw. pandemii wymsknie się od czasu do czasu kilka słów prawdy na temat tego niemądrego nakazu. Na oficjalnym profilu Konfederacji możemy odnaleźć dwa takie przypadki. Z odpowiednim, trafnym komentarzem:

„Lekarze i członkowie Rady Medycznej przy Premierze już oficjalnie przyznają, że noszenie maseczek na zewnątrz jest kompletnie bez sensu, a badań dotyczących słuszności zamykania zakładów fryzjerskich (czy innych firm) po prostu nie ma! W takim razie czym kieruje się rząd podejmując te wszystkie decyzje? NICZYM. Gastronomia i fitness zamknięte od pół roku, wiele innych branż również cierpi od dawna, a to wszystko bez jakichkolwiek podstaw w badaniach!

To jest już jawny skandal i kolejne potwierdzenie tego, co mówimy od dawna, od ponad roku żyjemy w jakimś cyrku.

Prof. Robert Flisiak (Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych): Należy znieść obowiązek noszenia masek, gdzie nie występuje ryzyko transmisji koronawirusa, np. w lasach, parkach czy na ulicy.

Prof. Miłosz Parczewski (specjalista chorób zakaźnych): Nie ma danych i badań, że ta decyzja o zamknięciu salonów fryzjerskich była dobra. Wiele krajów tego nie zrobiło. Uważam, że można by było je otworzyć. Jedyne badanie, które się pojawiło i które jest istotne epidemiologicznie to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Czyli to noszenie maseczek na dworze jest bez sensu.

To wszystko tylko potwierdza to, co mówimy od dawna – #LockdownNieDziała, a decyzje obozu są bezcelowe i idiotyczne. Coraz więcej ludzi zaczyna to dostrzegać. Niestety rząd nigdy nie przyzna się, jak bardzo zbłądził. Dlatego trzeba #ZamknąćRząd i #OtworzyćPolskę, trzeba wrócić do normalności póki jeszcze nie jest za późno!”