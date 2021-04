Patoyoutuber „Kamerzysta” w areszcie. Za znęcanie się nad niepełnosprawnym chłopcem grozi mu 8 lat

„Kamerzysta” trafił na miesiąc do aresztu. Patoyoutuber płacił niepełnosprawnemu intelektualnie nastolatkowi, aby wykonywał przed kamerą poniżające „zadania”, które następnie wrzucał do sieci.

Jeden z najpopularniejszych patoyoutuberów – Łukasz W., czyli „Kamerzysta”, tym razem przesadził. Zwyrodnialec postanowił dorobić, pastwiąc się nad niepełnosprawnym intelektualnie chłopcem.

Łukasz W. i jego kompanii płacili nastolatkowi za wykonywanie poniżających go zadań. Było to m.in. jedzenie kocich odchodów czy skoki z balkonu do kosza ze śmieciami.

Chłopca wykonującego te zadania nagrywali. Następnie film umieścili na platformie Google YouTube.

Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z internautek poinformowała, że chłopiec z nagrania jest niepełnosprawny intelektualnie. Kobieta poprosiła o pomoc w zdjęciu nagrania z serwisu.

Teraz zwyrodnialcem, który wpadł na ten chory pomysł, zajęła się prokuratura i sąd. „Obiecał mu 10 tys. złotych” – mówi prokurator Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

„Nie tak to miało być. Miałem wejść do sklepu bez koszulki, a oni mieli to nagrać i mi za to zapłacić. Chciałem mieć dużo obserwujących na Instagramie i być sławny, a oni mnie oszukali. Nawet nie zapłacili tyle, ile obiecali” – powiedział w rozmowie z Onetem widoczny na nagraniach chłopak.

„Kamerzysta” usłyszał zarzut znęcania się nad niepełnosprawnym intelektualnie chłopakiem, a sąd w Szczecinie zadecydował o miesięcznym areszcie dla youtubera.

Za ten czyn grozi mu do 8 lat więzienia. Natomiast dwie inne osoby usłyszały ten sam zarzut, jednak zamiast aresztu otrzymały dozór policyjny.

Jak informuje portal gs24.pl, prokuratura nie wyklucza, że zaskarży decyzję sądu o krótszym areszcie i braku aresztu dla drugiego podejrzanego.

Łukasz W. się tłumaczy

Konto „Kamerzysty” na YouTube subskrybowało ponad milion użytkowników. Człowiek ten zajmował się ostatnio również m.in. zachwalaniem organizacji FAME MMA (mającej niewiele wspólnego z prawdziwym MMA), która organizuje pojedynki także takim kreaturom, jak on.

Łukasz W. opublikował na Instagramie oświadczenie, w którym twierdzi, że nie wiedział o tym, że filmowany 18-latek jest niepełnosprawny.

„Są ludzie, którzy lubią robić takie rzeczy. To wygląda tak, jakbym specjalnie chciał wziąć chorą osobę do filmu, bo nikt inny nie byłby w stanie tego zrobić. Mnóstwo innych osób chciało zrobić ten film. Nie jesteśmy lekarzami, żeby stwierdzić, czy chłopak jest niepoczytalny, zachowywał się normalnie, nie powiedział nam o tym. Nie mam za co przepraszać. Nie zrobiliśmy tego celowo i celowo się nie naśmiewaliśmy” – przekonuje „Kamerzysta”.

Źródło: Radio Szczecin / Onet