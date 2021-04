Polacy w końcu powiedzą DOŚĆ? Stres, samotność i złość narastają

Z badania przeprowadzonego przez agencję IQS, na zlecenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, wynika, że w Polakach narasta poczucie stresu, złości i samotności.

1/3 badanych Polaków odczuwa obecnie nasilenie stresu i narastanie uczucia gniewu w porównaniu do czasów sprzed pandemii. Kobiety częściej zgłaszały nieco wyższy odsetek nasilenia stresu i odczuwania gniewu niż mężczyźni – różnice są jednak niewielkie.

Tylko niespełna 9 proc. badanych twierdzi, że w wyniku pandemii ich poziom stresu i gniewu uległ poprawie.

Przykry fakt, który odnotowano w badaniu jest taki, że nieproporcjonalnie wysokie wskaźniki nasilenia gniewu i złości deklarują osoby starsze.

Co ciekawe, złość i gniew wyzwala w osobach starszych silniejsze postawy altruistyczne, nastawione na pomaganie innym – u większości badanych nie odnotowano zmian w tym zakresie. Co szósty badany przyznaje się do wzmocnionej chęci pomagania innym.

1/3 Polaków doskwiera poczucie samotności. Zmaga się z nim 2/5 badanych kobiet. Głównymi poszkodowanymi są tu jednak ludzie młodzieży – to wśród młodzieży odsetek osób odczuwających samotność jest najwyższy.

Badanie jest niepokojące, ale wyniki nikogo nie dziwią. Już ponad rok trwa lockdown, który rząd miał wprowadzić na słynne „dwa tygodnie”. Trudno w takiej sytuacji nie popadać w depresję – taka jest smutna rzeczywistość.

Źródło: Wirtualne Media