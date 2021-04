Poseł palił e-papierosa w łóżku podczas obrad. Nie wiedział, że ma włączoną kamerę [VIDEO]

Nie tylko w Polsce obrady parlamentu odbywają się w trybie zdalnym. A posłom na całym świecie zdarzają się wypadki.

Poseł Tarmo Kruusimäe z konserwatywnej estońskiej partii Isamaa stał się bohaterem sieci, gdy prowadzący obrady przekazał mu głos. Były muzyk punkrockowy nie zdawał sobie z tego sprawy… Jak również z tego, że ma włączoną kamerę.

W efekcie pozostali parlamentarzyści zobaczyli posła… z e-papierosem, leżącego w łóżku. Na dodatek poseł słuchał sobie muzyki i najwyraźniej nie słyszał, że dostał możliwość zabrania głosu.

So this just happened in the Estonian parliament.

“Tarmo, ask a question! Tarmo, you have the opportunity to ask a question. Looks like he doesn't want to. Let's go to the next question.”

pic.twitter.com/FPlLyQ0Vnq

— Adam Rang (🇪🇪/🇬🇧) (@adamrangpr) April 15, 2021