Samolot runął nieopodal Paryża. Są ofiary śmiertelne [FOTO]

Mały samolot turystyczny typu Robin DR400 wystartował w niedzielę po południu z lotniska Beauvais i leciał do Le Touquet położonym na zachodnim wybrzeżu Francji.

Około 50 kilometrów od Paryża maszyna nagle runęła na ziemię, w odległości kilkuset metrów od pobliskich zabudowań.

Na miejsce katastrofy skierowano żandarmerię, a prokuratura rozpoczęła dochodzenie ws. wypadku. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy.

Na pokładzie znajdowały się cztery osoby – pilot i trzech pasażerów. Wszyscy zginęli na miejscu.

