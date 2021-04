W odmętach lewackiego szaleństwa. Kalifornia drugim stanem, który chce zwalczać rasizm w matematyce

Departament Edukacji w Kalifornii planuje przyjąć nowe wytyczne dla podręczników i sposobu nauczania matematyki. Według rządzącej stanem lewicy dotychczasowe nauczanie jest rasistowskie i służy utrwalaniu dominacji białych.

Kalifornia chce pójść w ślady Oregon i przyjąć nowe wytyczne do pisania podręczników i nauczania matematyki, bo dotychczasowe były rasistowskie i utrwalały dominację białych.

Przygotowanie sprawiedliwych rasowo wytycznych w nauczaniu matematyki sfinansowała fundacja Gatesów. Dokument z wytycznymi, tymi samymi co w Oregonie zatytułowany jest „Droga do równej edukacji matematycznej: Demontaż rasizmu w nauczaniu matematyki”.

Dokument stwierdza, że ​​„kultura białej supremacji przenika do klas matematyki w codziennych działaniach nauczycieli”. „W połączeniu z przekonaniami, które leżą u podstaw tych działań, utrwalają one krzywdy edukacyjne czarnoskórych, latynoskich i wielojęzycznych uczniów, uniemożliwiając im pełny dostęp do świata matematyki”.

Wytyczne, które mają być przyjęte w Kalifornii podają przykłady przejawów rasistowskiego nauczania.

„Nacisk kładziony jest na uzyskanie „właściwej” odpowiedzi. Indywidualna praca i osiągniecia są bardziej cenione niż zespołowa i współpraca. Prawdziwa matematyka (jako nauka – przyp.red.)w jest ceniona bardziej niż matematyka realnego świata. Praca i działanie uczniów są na lekcjach i kursach obserwowane. Uczniowie maja obowiązek pokazywać swoje prace. Przy ocenianiu bierze się pod uwagę braki w wiedzy”.

„Te powszechne praktyki, które utrwalają kulturę białej dominacji, tworzą i utrzymują instytucjonalne i systemowe bariery dla równości dla czarnoskórych, latynoskich i wielojęzycznych uczniów. Aby usunąć te bariery, musimy określić, co to znaczy być antyrasistowskim nauczycielem matematyki” – napisano w dokumencie.

Aby wcielić się w antyrasistowską edukację matematyczną, nauczyciele muszą zaangażować się w „krytyczną praktykę, która bada sposoby, w jakie utrwalają kulturę białej dominacji we własnych klasach, i opracować plan w kierunku antyrasistowskiej edukacji matematycznej, aby rozwiązać problemy równości dla osób czarnoskórych, latynoskich i wielojęzycznych studentów”.

Według lewackich edukatorów rasistowskie jest oczekiwanie prawidłowych odpowiedzi i koncentrowanie się na wyniku.

„Pojęcie matematyki jako czysto obiektywnej nauki jest jednoznacznie fałszywe, a nauczanie jej jest jeszcze bardziej odległe od prawdziwości. Podtrzymywanie idei, że zawsze istnieją dobre i złe odpowiedzi, utrwala obiektywizm i strach przed otwartą konfrontacja i dyskusją”.

Według lewaków w przypadku tolerowania złych odpowiedzi uczniowie pochodzący z mniejszości etnicznych, czy rasowych będą mieli większą ochotę na uczenie się i aktywność na lekcjach.

Od nauczycieli oczekuje się, by sami sprawdzili w jaki sposób nauczyli się matematyki. Jeśli nauczyli się jej w rasistowskim systemie białej dominacji, to teraz nauczając matematyki mogą sami nieświadomie przekazywać i utrwalać rasistowski model.