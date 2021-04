Zuckerberg spełni marzenia pedofilów?

Instagram dla dzieci to najnowszy pomysł szefa Facebooka Marka Zuckerberga. Psychologowie i eksperci są przerażeni.

Platforma Instagram jest przeznaczona dla osób, które mają co najmniej 13 lat. Mark Zuckerberg wpadł jednak na przerażający pomysł.

Facebook chce stworzyć Instagram dla dzieci. Oficjalnym powodem jest chęć stworzenia platformy społecznościowej dla dzieci, aby chronić je przed treściami, które mogą być dla nich szkodliwe.

Według Rebecci Nicholson z „The Guardian” pomysł miliardera to nic innego jak nowy sposób na zarabianie pieniędzy. „Przy Zuckerbergu wrogowie Jamesa Bonda wyglądają milutko” ostrzega reporterka.

Dziennikarka zwraca uwagę, że Instagram jest szkodliwy dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci. Nie tylko marnuje czas użytkowników, ale również wpędza ich w kompleksy, zachęcając do konkurowania z innymi.

Dzieci mogą popaść w depresję, gdy ich koledzy będą mieli więcej „polubień” tylko za to jak wyglądają. Co gorsza, Instagram dla dzieci, to również mokry sen dla pedofilów.

Jeśli platforma ma działać tak jak Facebook czy Instagram, to kwestią czasu jest, kiedy dojdzie do wycieku danych. Poza tym, nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie chatu.

Dla zwyrodnialców polujących na dzieci to wręcz spełnienie marzeń. Z jednej więc strony Zuckerberg chcąc zarobić tworzy maszynkę do zbierania danych i uzależniania od najmłodszych lat, a z drugiej tworzy żerowisko dla zboczeńców.

Źródło: The Guardian