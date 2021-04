Europejskie policje rozbiły centra internetowych oszustów. Nici wiodą do Izraela

23 osoby podejrzane o oszustwa zatrzymano w Kosowie, Bułgarii i w Berlinie. Chodzi o oszustwa telefoniczne i internetowe, dotyczące wymiany walut, handlu kryptowalutami itp. Akcja kilku policji w Europie miała miejsce 31 marca. Teraz okazuje się, że centralą tych oszustw inwestycyjnych był Izrael.

Ofiarą oszustów padły tysiące głównie Niemców. Aresztowani oszuści pochodzą z Kosowa, Albanii i Niemiec, a wśród nich są pracownicy call center i dyrektorzy firm. Podejrzani kierowali stronami internetowymi takimi jak FXCMarkets, FXOptexGroup, Swissinv24, CFXPoint, IForex24, CodexFX, HBCMarket, CapitalGFX, Investment Department, Tradingmarkets24 i Brokermasters.

Kosowo

Sprzedawano fikcyjne produkty finansowe, a chodziło o miliony euro. Śledztwo wykazało, że co najmniej cztery z tych witryn były obsługiwane za pomocą platformy Sirix Webtrader. Projektowała je izraelska firma Leverate.

Leverate promuje się jako dostawca „kompleksowej obsługi” dla każdego, kto chce rozpocząć działalność w branży e-commerce. Nawet dla nowicjuszy. The Times of Israel poinformował, że największy udziałowiec Leverate to Simon Kukes. Jest to Amerykanin rosyjskiego pochodzenia.

Firma Leverate poinformowała mailem „The Times of Israel”, że już żadna z oszukańczych witryn, na których biura dokonano nalotu w Kosowie, „obecnie nie korzysta z naszych usług”.

Bułgaria

Kolejne centra telefoniczne, które zlikwidowała policja w Bułgarii, były powiązane z witrynami Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab i Huludox. Miały działać od 2018 do kwietnia 2020 r. Bułgarską odnogę obsługiwała inna izraelska platforma – Airsoft Technologies.

Airsoft wspomaga działalność on-line brokerów w handlu walutami i kryptowalutami. Zapewnia „wszechstronne wsparcie techniczne online”, a także technologię marketingową. Wielu klientów Airsoft było już przedmiotem ostrzeżeń wydawanych przez organa regulacyjne na całym świecie.

W Izraelu Airsoft prowadzi niejaki Shay Benhamou. Uważa się, że właścicielami firmy są członkowie rodziny Hadjadj, niedawni imigranci do Izraela z francuskiej Marsylii. Benhamou, z którym skontaktował się The Times of Israel, odpowiedział w imieniu firmy: „Airsoft jest dostawcą usług technologicznych dla klientów zewnętrznych. Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności i nie ujawniania informacji o klientach”.

Według niemieckiej policji Trade Capital, Fibonetix, Nobel Trade, Forbslab i Huludox wspólnie oszukali inwestorów za dziesiątki milionów euro. „Podstawowa struktura przestępstwa jest taka sama” – twierdzą niemieckie organy ścigania. „Oszuści mówią inwestorom, że handlują określonym instrumentem finansowym. Jednak inwestycja jest fikcyjna” – twierdzi policja. Zdeponowane środki nigdy nie trafiają na rynki kapitałowe. W wielu przypadkach inwestorzy tracą wszystkie swoje pieniądze, rzekomo tracąc na nieudanych transakcjach.

Izrael jest jednym z głównych centrów oszustw inwestycyjnych online. Podobne szajki działają również na Cyprze i w Europie Wschodniej. Izraelskie organy ścigania praktycznie nie ścigały internetowych oszustów, chociaż branża ta zatrudniała tysiące Izraelczyków, którzy przywłaszczali sobie miliardy dolarów ofiar z całego świata.

Źródło: Times od Israel