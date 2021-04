Kopacz pozuje przy zwłokach ofiar katastrofy smoleńskiej. Wyciekły wstrząsające materiały [FOTO]

TVP wyemitowała w niedzielę film „Stan zagrożenia” w reżyserii Ewy Stankiewicz. W materiale pokazano zdjęcia Ewy Kopacz z rosyjskiego prosektorium w 2010 roku.

Ewa Kopacz, ówczesna minister zdrowia w rządzie PO, udała się w 2010 roku do Smoleńska, by wraz z rosyjskimi ekspertami brać udział w identyfikacji i przygotowaniu do transportu ciał ofiar katastrofy smoleńskiej (pamiętamy kłamstwa dot. „przekopania ziemi w Smoleńsku na metr w głąb).

Materiał Stankiewicz pokazuje kulisy pracy w rosyjskim prosektorium oraz atmosferę, która panowała podczas identyfikacji zwłok ofiar katastrofy.

Uśmiechnięta Ewa Kopacz pije kawę, pozuje też z wytatuowanymi członkami personelu przy czarnym worku, w którym znajdują się zwłoki którejś z ofiar katastrofy smoleńskiej.

Politycy, również z prawicowej opozycji, nie kryją oburzenia materiałami, które wyciekły.

„Ewa w trakcie identyfikacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej w rosyjskim prosektorium. Brak słów” – napisano na Twitterze Konfederacji.

.@EwaKopacz w trakcie identyfikacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej w rosyjskim prosektorium. Brak słów 😶 Fot. film "Stan zagrożenia" pic.twitter.com/HlSnhYrF62 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) April 19, 2021

„Dziś ujawnione w filmie E.Stankiewicz słodkie foto z moskiewskiego prosektorium z ciałem ofiary katastrofy smoleńskiej. Brakuje słów” – skomentował Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski.

„Powinna była zniknąć z życia publicznego od razu po kłamstwach o przekopaniu ziemi w Smoleńsku na metr w głąb” – napisał Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości.