Niemcy wybierają Moskwę. Kwitnie turystyka szczepionkowa

Niemcy mają pieniądze i nie chcą czekać w kolejkach do szczepienia. Dlatego latają do Rosji na szczepienia Sputnikiem V.

Portal „Deutsche Welle” opisał ciekawe zjawisko w Niemczech. Kwitnie tam bowiem turystyka szczepionkowa.

Niemcy nie chcą czekać miesiącami w kolejce do szczepienia przeciwko koronawirusowi. A ponieważ ich stać, to jeżdżą szczepić się… do Rosji.

Do Rosji Niemcy latają szczepić się szczepionką Sputnik V. Robią to m.in. ludzie młodzi, którzy normalnie czekaliby na szczepienie bardzo długo – nawet do końca roku.

Niemców do Rosji na szczepienia wysyła norweskie biuro podróży World Visitor. „Do września chcemy ściągać do Moskwy 50 osób tygodniowo” – mówi kierownik oddziału w Monachium Hans Blank.

Zainteresowanie szczepionkową turystyką jest rzekomo „szalone”. Turyści nie muszą nawet jechać do szpitala – szczepionkę dostają w hotelu.

A ile to kosztuje? Rozmówca „Deutsche Welle” podlicza: 150 euro za szczepienie i 1000 euro na podróż.

Trzy tygodnie później trzeba wrócić po drugą dawkę. Dlatego niektórzy turyści spędzają cały ten czas w Rosji.

Rosja dopuściła Sputnik V do szerokiego użytku w sierpniu ubiegłego roku. Obecnie na rynku dostępne są jeszcze dwie inne rosyjskie szczepionki.

W Moskwie można zaszczepić się nawet w centrach handlowych. Jednak w wielu rosyjskich regionach trzeba długo czekać na zastrzyk.

Źródło: Deutsche Welle