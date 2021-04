Słowacja luzuje obostrzenia. Czy Polacy będą mogli uciec tam na majówkę?

Od poniedziałku Słowacja ma odejść od części restrykcji związanych z koronawirusem. Wielu Polaków chciałoby uciec tam na majówkę – nie jest to jednak takie proste.

– Otwarte będą m.in. hotele, ośrodki narciarskie, będzie można uprawiać sport na zewnątrz, będą otwarte ogrody zoologiczne i botaniczne, będzie można swobodnie spotykać się ze znajomymi. Jednak wbrew wcześniejszym zapowiedziom, to wszystko nie będzie dostępne dla Polaków tak, jak mogło się to wydawać na początku. Bowiem każda osoba, która wybierze się na terytorium Słowacji, będzie musiała poddać się kwarantannie do czasu otrzymania negatywnego testu – powiedział reporter Polsat News Michał Mitoraj.

Dziennikarz i prawnik Peter Dziurilla poinformował, że po przekroczeniu granicy Polak zobowiązany jest zarejestrować się przez formularz internetowy i po tym musi się zgłosić na test PCR na terytorium Słowacji oraz zapłacić za niego. – Nie wiadomo dlaczego nie są ważne testy wykonywane w Polsce – przyznał.

– Słowacy tłumaczą to tym, że bardzo boją się nowych odmian koronawirusa. Jeszcze przed dwoma miesiącami, pandemia koronawirusa mocno dotknęła ten kraj. Liczba osób, które umierały była przez pewien czas najwyższa na świecie – tłumaczył Michał Mitoraj.

Od poniedziałku powrót pierwszych pociągów Zwardoń – Žilina

Ci, którzy i tak spróbują ucieczki z polskiego reżimu covidowego na wolną Słowację, ucieszy fakt przywrócenia połączeń między Śląskiem a naszymi południowymi sąsiadami.

Jak poinformowały na swojej stronie Koleje Śląskie, zawieszone połączenia transgraniczne ze Słowacją, realizowane pociągami o numerach 4474 i 4477 na odcinku Zwardoń – Skalite – Žilina oraz Žilina – Skalite – Zwardoń, obsługiwane przez słowackiego przewoźnika ZSSK, zostają odwieszone.

Przed 29 marca do Zwardonia dojeżdżało pięć par pociągów ŽSSK. 29 marca zawieszono wszystkie te połączenia; zmianę wprowadzono wówczas do 30 kwietnia br.

KŚ przypomniały, że nadal pozostają zawieszone połączenia pomiędzy Polską, a Czechami, na odcinku Chałupki – Bohumín – Chałupki. Tamtą zmianę wprowadzono 20 marca – do odwołania. Wcześnie w dni robocze czeską granicę w Chałupkach przekraczało sześć par pociągów KŚ relacji Katowice – Bohumín (a także pociągi dalekobieżne innych przewoźników).

Koleje Śląskie nadal realizują połączenia do miejscowości przygranicznych na terenie woj. śląskiego. Podróżni, którzy będą planowali dalszą podróż na terenie Czech lub Słowacji, powinni wziąć pod uwagę wprowadzone na terenie tych krajów obostrzenia.

Zgodnie z informacjami ze stron przewoźnika České Dráhy (ČD) na odcinku Český Těšín – Cieszyn obecnie nie kursuje też dziewięć wcześniejszych par codziennych pociągów relacji Frýdek-Místek – Cieszyn, obsługiwanych przez ČD.

Źródło: Polsat News, PAP