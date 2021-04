W odmętach szaleństwa. Pruje się tęczopodobna flaga. Lesbijki oskarżają zmiennopłciowców o ataki

Lesbijskie działaczki oskarżają zmiennopłciowców o próby przejęcia ich organizacji. Mężczyźni udający kobiety zastraszają je, atakują i oskarżają o transfobię.

Od dawna wiadomo, że w ramach ideologicznego ruchu LGBTUE narastają konflikty. Teraz lesbijskie (litera L) działaczki z Francji oskarżają zmiennopłciowców (litera T) o ataki i próby przejęcia ich stowarzyszeń, klubów i wszelkich organizacji. 11 lesbijskich działaczek opublikowało list w magazynie dla lesbijek „Marianne”, w którym demaskują mężczyzn podających się za kobiety. Ci twierdzą, że lesbijki z powodu transfobii nie chcą uprawiać z nimi seksu.

„Mężczyźni, którzy zmieniają się (w kobiety – przyp. red), próbują przejąć kontrolę nad stowarzyszeniami lesbijek” – piszą lesbijskie działaczki. Zmiennopłciowcy przeszkadzają lesbijkom w spotkaniach, rozbijają ich konferencje i wiece.

„Lesbijska socjolog Christine Delphy została zaatakowana przez grupę trzech osób podczas konferencji socjologicznej, którą prowadziła w Tuluzie. Napastnicy brutalnie zablokowali konferencję, i odczytali manifest, w którym głoszą, że „odmawianie kobiecie (seksu – przyp. red.) jako lesbijce, ponieważ ta kobieta ma penisa, jest pomieszaniem tożsamości społecznej płci i pragnień lub praktyk seksualnych.” „Innymi słowy, jeśli mężczyźni deklarują się jako kobiety „z penisami”, to zyskują prawo do odbywania z nami stosunków seksualnych (niezależnie od naszej zgody)” – piszą lesbijki.

Zmiennopłciowcy włamują się na konta internetowe. Lesbijki są atakowane fizycznie na demonstracjach przez „osobników z flagami Antify i queer”. Jak piszą, autorki są zmuszane do przyjmowania poglądów, „że można mieć zdrową spełniającą swe funkcję macicę i jednocześnie parę jader”.

Zmiennopłciwocy tworzą specjalną kategorię LGBTQIAP + – Queer-TransPédéGouinesNonBinaires i domagają się by „lesbijki skorygowały swą orientacją seksualną” dla nich. Krótko mówiąc, by uprawiały seks z mężczyznami podającymi się za kobiety. Termin Queer-TransPédéGouinesNonBinaires oznacza mniej więcej coś takiego: Dziwaczno-ZmiennoHomoLesboNiebinarni, przy czym termin Gouines nie oznacza tradycyjnie rozumianej lesbijki, tylko „lesbę” bardziej męską niż mężczyzna, a Niebinarni prawdopodobnie odnosi się do tego, że nie ma się w ogóle płci, albo ni taką ni siaką. A może przetłumaczyliśmy to zupełnie źle i wszystko to znaczy jeszcze coś innego.

„Jesteśmy po lewej stronie (sceny politycznej – przyp. red.) i jeśli piszemy dzisiaj, to po to, aby poinformować opinię publiczną o wielkiej inwersji zachodzącej we francuskim feminizmie. W świetle tego odwróconego pseudofeminizmu, kiedy kobieta mówi „nie”, to niekoniecznie znaczy „nie”, kobiety prześladują mężczyzn potępiając przemoc seksualną, a dzieci mogą się zgodzić na wszystko. Jeśli chodzi o nas, wiemy, że historia przyzna nam rację. Spójrzmy co dzieję się za Atlantykiem, tam już zaczęto wracać na właściwe tory. Wiatr się odwraca. – możemy przeczytać w liście.