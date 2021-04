Wyszczepią dzieci na Covid? Wiceminister Kraska mówi o grupie wiekowej 10-15 lat: „Mam także sygnały o rocznikach młodszych”

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był gościem Jacka Prusinowskiego w „Sednie sprawy”. W rozmowie z Radiem Plus wiceszef resortu odniósł się m.in. do kwestii szczepienia dzieci na Covid-19. Jak mówił, producenci kończą już badania kliniczne dla coraz młodszych grup wiekowych.

– W tej chwili producenci sygnalizują, że kończą badania kliniczne nad poszczególnymi rocznikami, jeżeli mówimy tu o dzieciach. Wiemy, że ta grupa dzieci od 10 do 15 lat – w tej chwili już są praktycznie zakończone badania kliniczne. Ale także mam sygnały o rocznikach młodszych, więc myślę, że te szczepienia na rynek na pewno trafią – mówił Kraska.

Wiceminister zdrowia odniósł się też do pytania, czy będą one włączone do puli obowiązkowych szczepień dla dzieci. – Trudno w tej chwili powiedzieć, na pewno będziemy zasięgać opinii ekspertów, czy takie szczepienie powinno być obowiązkowe dla dzieci – stwierdził.

– Naprawdę nie jestem aż takim zwolennikiem, żeby to było w szczepieniach obowiązkowych. Ale mówię – ja nie jestem ekspertem, nie zajmuję się szczepieniami dzieci, więc myślę, że tutaj będziemy polegali na opinii osób, które się tym zajmują – dodał.

Padło także pytanie o to, kiedy zaczną się szczepienia dzieci. – W tej chwili jeszcze nie mamy tej szczepionki. Trudno w tej chwili powiedzieć, kiedy ona wejdzie na rynek. Jeżeli już będzie zaakceptowana i będzie dostępna, na pewno to będziemy rozważać – zapewniał Kraska.

O szczepieniach dla dzieci mówił dziś także prof. Andrzej Horban. – Badania pokazują, że szczepionka Pfizera jest bezpieczna dla dzieci i skuteczna – twierdził w RMF 24.

Źródła: Radio Plus/rmf24.pl