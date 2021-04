BLM w akcji. Świńską krwią wysmarowali dom, bo myśleli, że należy do policjanta zeznającego ws. George’a Floyda [FOTO]

Emerytowany policjant Barry Brodd zeznał w sądzie, że Derek Chauvin – policjant oskarżony o zamordowanie George’a Floyda – „działał z obiektywną racjonalnością”. Uklęk na szyi przestępcy ekspert uznał za zgodny z przepisami i szkoleniem.

Jak dodał, łatwo jest osądzać postępowanie funkcjonariusza z daleka. Znacznie trudniej – postawić się w jego sytuacji i przybliżyć sobie jego strach.

Pięć dni po służeniu zeznań przez Brodda, właściciel jednego z domów w Santa Rosa obudził się ok. godz. 3 rano. Jak się okazało, grupa wandali z radykalnie lewicowej organizacji – Black Lives Matter, rzucała głową świni w drzwi frontowe, zewnętrzne ściany wymazano we krwi zwierzęcia

1/2: Vandals hurl decapitated pig’s head & animal blood at one-time home of former @SantaRosaPolice Ofc. Barry Brodd, who recently testified for the defense in ex-@MinneapolisPD Ofc. Derek Chauvin’s murder trial in the death of George Floyd. Hand statue at @santarosaplaza hit too pic.twitter.com/2DUziho4t3

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) April 18, 2021