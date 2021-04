Holendrzy na drodze do zupełnej dehumanizacji. Barbarzyńskie prawo ma jeszcze bardziej ułatwić zabijanie nienarodzonych

D66 określająca się jako partia socjalliberalna złożyła w izbie niższej parlamentu Holandii projekt ułatwiający zabijanie nienarodzonych dzieci. Nowe barbarzyńskie, nieludzkie prawo ma zlikwidować tzw. okres refleksji – czas na namysł przed zabiciem własnego dziecka.

Holendrzy wchodzą w kolejne stadium dehumanizowania swego społeczeństwa i chcą kolejnego rozszerzenia ułatwień w zabijaniu ludzi. Nowa propozycja dotyczy zabijania nienarodzonych. Teraz nawet nastolatka, która ukończyła 16 rok życia, może zabić swe dziecko bez zgody rodziców. Młodsze dziewczęta muszą mieć ich zgodę. Holenderki mogą dokonywać aborcji niemal do pół roku trwania ciąży – do 24 tygodnia, kiedy to dziecko ma już rozwinięte wszystkie narządy, odczuwa emocje i ból, a gdyby zostało urodzone miałoby wielkie szanse na przeżycie.

Ustawa o przerywaniu ciąży stanowi jednak, iż kobieta, która chce zabić swe własne dziecko, musi odczekać pięć dni zanim dojdzie do do aborcji. Jest to tzw. okres refleksji.

W lutym Tweede kamer (izba niższa parlamentu) zdecydowaną większością głosów opowiedziała się za zniesieniem tego obowiązku. Nie była to jednak nowelizacja prawa aborcyjnego, tylko forma apelu do rządu, poparta przez 119 posłów na 150.

Jak się okazuje nawet namysł przeszkadza. Holendrzy nie chcą, by kobiety się zastanawiały, by miały czas na rozważenie tego, że decydują się na zabicie własnego dziecka.

Wywodzący się z chadecji minister zdrowia Hugo de Jonge zapowiedział wówczas, że nie zamierza podejmować żadnych działań w tej sprawie. Dotychczasowa koalicja rządowa deklarowała przed wyborami, że nie podejmie prac nad nowelizacją ustawy aborcyjnej.

We wtorek Rob Jetten, szef frakcji D66 w izbie niższej parlamentu złożył projekt nowelizacji ustawy o przerywaniu ciąży znoszący „okres refleksji”. Media spekulują, że Jetten chce wykorzystać fakt, iż zdecydowana większość parlamentarzystów poparła lutowy apel i teraz zagłosują za zmianą ustawy.

Holandia jest czempionem w legalnym zabijaniu ludzi. Eutanazja, która niby miała miała nieść „ulgę” cierpiącym i nieuleczalnie chorym, teraz stała się praktyką zabijania osób, które społeczeństwo uważa za „zbędne” i za „obciążenie”. Teraz dopuszczalne jest poddawanie eutanazji, czyli zabijanie nawet dzieci. Nowe barbarzyńskie prawo ma uczynić aborcję jeszcze bardziej nieludzką.