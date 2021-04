Hołownia zjada Platformę. Kolejny poseł PO połknięty

Do partii Polska 2050 Szymona Hołowni dołączyły nowe osoby: dotychczasowy poseł KO Mirosław Suchoń, samorządowiec, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski oraz warszawska aktywistka, wcześniej członek stowarzyszenia Polska 2050 Wanda Brociek.

Hołownia informując o dołączeniu do jego partii nowych osób złożył propagandowe zapowiedzi, że z nimi na pokładzie zamierza doprowadzić do realizacji swoich celów. – Do zmiany jakości polskiej polityki – opowiadał. Jak dodał, zamierza pokazać, że „nowa jakość w tej polityce naprawdę jest możliwa”.

Zachwalając nowe nabytki swojego ugrupowania to ludzie z doświadczeniem. – To ludzie, którzy już tej polityki samorządowej, czy sejmowej, czy obywatelskiej liznęli – powiedział Hołownia.

Poseł Mirosław Suchoń oznajmił, że to wielki zaszczyt dołączyć do Polski 2050, „ale i wielkie zobowiązanie”. – Przed nami niezwykle ważne zadania. Nasze decyzje będą bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. To jeden z powodów, dla którego przystępuje do Polski 2050 – perorował były już poseł KO.

Jak mówił, „w centrum parlamentaryzmu powinny być sprawy obywateli, ich troski i problemy, a nie politycy”. – Jestem pewien, że ruch Szymona Hołowni będzie kształtował Polskę przez kolejne lata, a ja chcę w tym procesie uczestniczyć – zaznaczył poseł.

Grzegorz Nowosielski zaznaczył, że 19 lat pracy na stanowisku burmistrza dały mu ogromny bagaż doświadczeń, którym chętnie się podzieli. – Bardzo blisko mi do Ruchu Polska 2050, który również daleki jest od ideologii. Chcę być blisko ludzi – dodał Nowosielski.

Nowosielski może mieć sporo racji. Hołownia nie reprezentuje żadnego systemu wartości, więc bardzo daleko mu do jakiejkolwiek ideologii. Hołownia może deklarować się jako katolik i jednocześnie blisko działać z fanatyczną aborcjonistką. Taki całkowity brak zasad niewątpliwie ułatwia pozyskiwanie kolejnych chętnych do sprawowania władzy i zdobycia mandatów poselskich. Pozostawanie w pogrążonej w intelektualnej i moralnej mierności Platformie, już tego nie gwarantuje. Im bardzie będą spadać poparcie dla PO tym częstsze będą transfery do ruchu bezobjawowego katolika Hołowni.

Dlatego przychodzą do niego tacy jak Suchoń. Ten poseł nie nawojował się w PO. Wcześniej był w Nowoczesnej i jak ta zaczęła się rozpadać porzucił ją i przeszedł do Platformy. Tak więc Suchoń idealnie pasuje do Hołowni. On bowiem ma taką cechę, że każdy się może do niego przykleić i on się będzie z tego cieszył.